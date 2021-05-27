Минниханов заявил о высоком уровне безопасности в Татарстане

Казань, 27 мая. Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал о системе безопасности в регионе и заявил, что ужесточения соответствующих мер не требуется.

По его словам, степень готовности правоохранительной системы высока, много сделано для того, чтобы были использованы все новые технологии. Внимание будет усилено после трагедии в гимназии №175, однако ужесточение или введение новых мер не планируется, уточнил Минниханов в эфире телеканала RTVI.

«Я могу официально заверить — система безопасности в республике очень высокая, и мы это неоднократно подтверждали, проводя разного рода российские и международные мероприятия», — подчеркнул Минниханов.

Ранее журналист Тимофей Борисов заявил, что Казань имеет систему «Безопасный город», которая должна была помочь предотвратить произошедшую в школе №175 трагедию, сообщает «Царьград». По его словам, на систему в городе были потрачены миллионы рублей.