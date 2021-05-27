МИД Украины: Киев не станет вмешиваться во внутренние дела Минска

Киев, 27 мая. Украина не будет вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, сообщило министерство иностранных дел страны.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1" заявил, что Киев никогда не вмешивался в дела Белоруссии. По его словам, Украина не планирует это делать в будущем.

"Как государство нас интересует, чтобы Белоруссия была свободной и демократической", — отметил он.

Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после инцидента с посадкой рейса Ryanair в Минске. Украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики.