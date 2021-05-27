Конкурс на самый плохой школьный туалет стартовал в России

Москва, 27 мая. Известный британский бренд бытовой химии объявил конкурс на самый плохой туалет в российской школе, победителя определят голосованием и отремонтируют.

Заявки на участие уже подали десятки россиян. Лидером голосования на момент написания новости стал туалет в школе номер один в Гусе-Хрустальном.

«Все очень печально. Дети отпрашиваются домой, если нужно сходить в туалет», — говорится в комментарии к снимку.

На втором месте с небольшим отставанием оказался туалет лицея номер 44 в Чебоксарах, в котором сидение унитаза встроено в кафельный пол. На полу и на стенах видна старая плитка, нет туалетной бумаги.

Журналист Сергей Мардан назвал идею великолепной, сообщает «Царьград». По его словам, в «топ-100» самых убогих туалетов страны мог бы войти туалет филологического факультета Московского Университета имени Ломоносова.