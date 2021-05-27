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27 мая 23:20
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новостей
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Политика
Россия выступила за организацию расследования ситуации с самолетом Ryanair
23:05
Общество
Простой секундный тест поможет диагностировать смертельное заболевание 
23:00
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова поздравила петербуржцев с Днем города
22:59
Общество
Минниханов заявил о высоком уровне безопасности в Татарстане
22:45
Политика
МИД Украины: Киев не станет вмешиваться во внутренние дела Минска
22:30
Общество
Конкурс на самый плохой школьный туалет стартовал в России
22:29
Политика
США готовы помочь при демаркации границы между Арменией и Азербайджаном
22:18
Политика
Протасевич встретился с адвокатом спустя четыре дня после задержания в Минске
22:14
Общество
Российские педвузы стали популярнее в полтора раза среди иностранцев
22:02
Латинская Америка
Протестующие закидали коктейлями Молотова банк в Колумбии
22:00
Общество
Андрей Ургант указал на существенную разницу между Москвой и Петербургом
21:56
Политика
МИД подтвердил, что США уведомили РФ о невозвращении в Договор по открытому небу
21:53
Политика
Власти США отказались от идеи вернуться в Договор по открытому небу
21:51
США
Кристина Уормут станет первой женщиной – министром армии США
21:37
Экономика
В ПФР объяснили, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии
21:37
Армия
Эксперт указал на уникальные черты бронеавтомобилей «Медведь» и «Водник»
21:36
Общество
Праздник военных моряков: когда отмечают День Северного флота ВМФ России 
21:32
Общество
Диетолог назвала главную опасность сезонных ягод и фруктов
21:30
ФАН-ТВ
«Зона устойчивого развития». Какой путь нужен России?
21:29
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Конкурс на самый плохой школьный туалет стартовал в России

Общество
Конкурс на самый плохой школьный туалет стартовал в России
pixabay.com/PD

Москва, 27 мая. Известный британский бренд бытовой химии объявил конкурс на самый плохой туалет в российской школе, победителя определят голосованием и отремонтируют.

Заявки на участие уже подали десятки россиян. Лидером голосования на момент написания новости стал туалет в школе номер один в Гусе-Хрустальном.

«Все очень печально. Дети отпрашиваются домой, если нужно сходить в туалет», — говорится в комментарии к снимку.

На втором месте с небольшим отставанием оказался туалет лицея номер 44 в Чебоксарах, в котором сидение унитаза встроено в кафельный пол. На полу и на стенах видна старая плитка, нет туалетной бумаги.

Журналист Сергей Мардан назвал идею великолепной, сообщает «Царьград». По его словам, в «топ-100» самых убогих туалетов страны мог бы войти туалет филологического факультета Московского Университета имени Ломоносова.

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россия школы туалеты
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