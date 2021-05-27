Российские педвузы стали популярнее в полтора раза среди иностранцев

Москва, 27 мая. Популярность вузов РФ педагогической направленности становится более высокой в последнее время у иностранных абитуриентов. Об этом говорят данные о расширении географии институтов.

На сегодняшний день одним из лидеров рейтингов по приему на учебные направления является Московский педагогический университет, который насчитывает порядка 3 тыс. студентов из разных стран. Из них практически 70% обучающихся — граждане Китая, стран СНГ.

Большую популярность также получил Липецкий государственный педагогический университет. Среди иностранных студентов в учебном заведении обучаются практически 90% молодых людей из Туркменистана. К лидерам также можно причислить Тульский государственный университет, в котором обучается 203 человека из стран СНГ, Африки, Азии и Латинской Америки.

Ранее стало известно, что МГУ и ВШЭ были включены в Шанхайский предметный рейтинг 2021 года. Составителем списка стала независимая компания ShanghaiRanking Consultancy.