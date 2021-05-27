США готовы помочь при демаркации границы между Арменией и Азербайджаном

Вашингтон, 27 мая. Вашингтон готов помогать путем мирных переговоров при демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает Госдепартамент.

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты обеспокоены недавним развитием событий на межгосударственной границе Армении и Азербайджана. В их числе — задержание нескольких армянских военных азербайджанскими солдатами.

Вашингтон призывает обе стороны разрешить инцидент срочно и мирным путем. Прайс отметил, что США готовы поддержать усилия, направленные на проведение мирных переговоров с целью демаркации границы странами.

Накануне МИД РФ призвал Армению и Азербайджан решить приграничный конфликт мирным путем. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.