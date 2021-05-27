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Простой секундный тест поможет диагностировать смертельное заболевание 
23:00
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Татьяна Буланова поздравила петербуржцев с Днем города
22:59
Общество
Минниханов заявил о высоком уровне безопасности в Татарстане
22:45
Политика
МИД Украины: Киев не станет вмешиваться во внутренние дела Минска
22:30
Общество
Конкурс на самый плохой школьный туалет стартовал в России
22:29
Политика
США готовы помочь при демаркации границы между Арменией и Азербайджаном
22:18
Политика
Протасевич встретился с адвокатом спустя четыре дня после задержания в Минске
22:14
Общество
Российские педвузы стали популярнее в полтора раза среди иностранцев
22:02
Латинская Америка
Протестующие закидали коктейлями Молотова банк в Колумбии
22:00
Общество
Андрей Ургант указал на существенную разницу между Москвой и Петербургом
21:56
Политика
МИД подтвердил, что США уведомили РФ о невозвращении в Договор по открытому небу
21:53
Политика
Власти США отказались от идеи вернуться в Договор по открытому небу
21:51
США
Кристина Уормут станет первой женщиной – министром армии США
21:37
Экономика
В ПФР объяснили, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии
21:37
Армия
Эксперт указал на уникальные черты бронеавтомобилей «Медведь» и «Водник»
21:36
Общество
Праздник военных моряков: когда отмечают День Северного флота ВМФ России 
21:32
Общество
Диетолог назвала главную опасность сезонных ягод и фруктов
21:30
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США готовы помочь при демаркации границы между Арменией и Азербайджаном

Политика
США готовы помочь при демаркации границы между Арменией и Азербайджаном
wikipedia.org  /  AgnosticPreachersKid / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 27 мая. Вашингтон готов помогать путем мирных переговоров при демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает Госдепартамент.

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты обеспокоены недавним развитием событий на межгосударственной границе Армении и Азербайджана. В их числе — задержание нескольких армянских военных азербайджанскими солдатами.

Вашингтон призывает обе стороны разрешить инцидент срочно и мирным путем. Прайс отметил, что США готовы поддержать усилия, направленные на проведение мирных переговоров с целью демаркации границы странами.

Накануне МИД РФ призвал Армению и Азербайджан решить приграничный конфликт мирным путем. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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Армения азербайджан госдеп
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