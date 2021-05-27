Протасевич встретился с адвокатом спустя четыре дня после задержания в Минске

Минск, 27 мая. Основатель Nexta Роман Протасевич впервые сегодня встретился со своим адвокатом Инессой Оленской спустя четыре дня после задержания в Минске.

Адвокат задержанного в минском аэропорту сооснователя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича Инесса Оленская сообщила, что Роман жив и не жалуется на свое состояние здоровья. Она отметила, что из-за подписки о неразглашении обстоятельств дела не может рассказать подробности встречи со своим подзащитным. Об этом информирует РИА Новости.

Белорусские журналисты опубликовали видео с показаниями Романа Протасевича. По словам задержанного, он сотрудничает со следствием. Он также отметил, что у него нет проблем со здоровьем и чувствует он себя хорошо.