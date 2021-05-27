МИД подтвердил, что США уведомили РФ о невозвращении в Договор по открытому небу

Москва, 27 мая. США уведомили Москву о невозвращении в Договор по открытому небу. Об этом сообщили в МИД РФ.

Associated Press сообщало, что Белый дом уведомил Россию, что США не вернутся в Договор по открытому небу. Издание информировало, что решение об этом было принято после оценки целесообразности восстановления своего участия в договоре. ДОН был прекращен администрацией бывшего президента США Дональда Трампа в ноябре 2020 года.

Госдума на пленарном заседании приняла внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу. По словам замглавы российского МИД Сергея Рябкова, Вашингтон так и не предоставил Москве внятного ответа по ситуации с Договором. В связи с инертностью Вашингтона оснований для пересмотра позиции России нет.