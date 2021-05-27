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27 мая 21:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:53
Политика
Власти США отказались от идеи вернуться в Договор по открытому небу
21:51
США
Кристина Уормут станет первой женщиной – министром армии США
21:51
Политика
США готовы помочь при демаркации границы между Арменией и Азербайджаном
21:50
Политика
Протасевич встретился с адвокатом спустя четыре дня после задержания в Минске
21:45
Политика
МИД подтвердил, что США уведомили РФ о невозвращении в Договор по открытому небу
21:37
Экономика
В ПФР объяснили, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии
21:37
Армия
Эксперт указал на уникальные черты бронеавтомобилей «Медведь» и «Водник»
21:36
Общество
Праздник военных моряков: когда отмечают День Северного флота ВМФ России 
21:32
Общество
Диетолог назвала главную опасность сезонных ягод и фруктов
21:30
ФАН-ТВ
«Зона устойчивого развития». Какой путь нужен России?
21:29
Политика
Рар перечислил нечаянных жертв очередного бумеранга санкций против Белоруссии
21:17
Ближний Восток
В Израиле лидеру палестинского сопротивления предъявили обвинения
21:16
Армия
Американские эксперты восхитились российским дроном-перехватчиком с ловчей сетью
21:13
Африка
Поль Кагаме сравнил работу миссии ООН в ЦАР с действиями миротворцев в Руанде
21:07
Шоу-бизнес
Клава Кока показала "первенца" за 8 миллионов рублей
21:07
Украина
Украинские националисты потребовали навсегда прекратить закупать энергию у России
21:04
Спорт
Сергей Бобровский присоединится к российской сборной на ЧМ по хоккею
21:03
Шоу-бизнес
Никита Джигурда откровенно рассказал о первом сексе
21:00
Общество
Медленная Самара: на 16 улицах снизят разрешенную скорость
21:00
Общество
«Умное голосование» — борьба популизма с ответственной политикой
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МИД подтвердил, что США уведомили РФ о невозвращении в Договор по открытому небу

Политика
МИД подтвердил, что США уведомили РФ о невозвращении в Договор по открытому небу
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 27 мая. США уведомили Москву о невозвращении в Договор по открытому небу. Об этом сообщили в МИД РФ.

Associated Press сообщало, что Белый дом уведомил Россию, что США не вернутся в Договор по открытому небу. Издание информировало, что решение об этом было принято после оценки целесообразности восстановления своего участия в договоре. ДОН был прекращен администрацией бывшего президента США Дональда Трампа в ноябре 2020 года.

Госдума на пленарном заседании приняла внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу. По словам замглавы российского МИД Сергея Рябкова, Вашингтон так и не предоставил Москве внятного ответа по ситуации с Договором. В связи с инертностью Вашингтона оснований для пересмотра позиции России нет.

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