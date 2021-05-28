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Ответ «светловолосым»: как в мире отмечают День брюнеток
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28 мая 05:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:16
Общество
Россия оказалась одной из самых «курящих» стран мира
05:08
Общество
Жительница Тюмени получила маткапитал за ненастоящего ребенка
05:06
Армия
Саперы ЗВО разминировали более 200 боеприпасов на территории Петербурга и ЛО в мае
05:06
Шоу-бизнес
Стали известны подробности состояния онкобольной Заворотнюк
05:02
Общество
«Они уже в эпохе звездных войн»: японцев впечатли разработки оружия с ИИ в России
05:02
Армия
Ходовые испытания атомной подлодки проекта 885М «Новосибирск» пройдут в июне
05:01
Происшествия
Четверо человек пострадали в ДТП в Хабаровском крае
05:00
Общество
Географ Малинин оценил возможность остановить катастрофу на Каспийском море
04:46
Общество
Авиакомпания «Аврора» ввела студенческий тариф для полетов на Курилы
04:46
Спорт
Nike разорвала сотрудничество с Неймаром
04:44
Политика
Премьер Головченко объяснил, как Белоруссия справится с западными санкциями
04:43
Общество
Жителей Приморья ждут сильные ливни 28 мая из-за корейского циклона
04:42
Общество
Самогонные аппараты могут разрешить продавать только в специальных магазинах
04:41
Общество
Фотограф конкурса красоты раскрыла секреты удачных снимков
04:24
Политика
Генерал армии США предостерег страну от войны с Россией и Китаем
04:22
Общество
Зато Америка «не агрессор»: в Сети ответили главе Польши на «ненормальную Россию»
04:16
Общество
Омбудсмен Петербурга заявил о незаконности принудительной дактилоскопии детей
04:15
Общество
Трейлер картины «Старое» Найта Шьямалана появился в Сети
04:14
Наука
Окаменелости обитавших в горячих морях рыб нашли в пустыне Египта
04:00
Общество
Ответ «светловолосым»: как в мире отмечают День брюнеток
Все новости

Ответ «светловолосым»: как в мире отмечают День брюнеток

Общество
Ответ «светловолосым»: как в мире отмечают День брюнеток
pixabay.com  / 

О Всемирном дне блондинок, который начали отмечать в мире 15 лет назад, не слышал только ленивый. Дабы не обидеть темноволосых красавиц планеты, следом был придуман и праздник для них — День брюнеток. Официально установленной даты у него нет, однако по наиболее популярной версии это 28 мая — день, наиболее близкий к календарному торжеству белокурых «соперниц».

К сожалению, данных о том, кто именно и когда придумал забавное событие, нет. По всей видимости, идея действительно послужила своеобразным «ответом» на праздник светловолосых дам, который, к слову, был признан международной организацией ЮНЕСКО. Неофициальный статус праздника, однако, вовсе не значит, что в этот день обольстительные брюнетки не могут принимать комплименты и поздравления в свой адрес.

Ответ «светловолосым»: как в мире отмечают День брюнеток
pixabay.com  / 

Как отмечать праздник?

Отсутствие установленных традиций — не помеха торжеству, ведь придумать программу дня могут сами его виновницы. А лучшим решением, пожалуй, станет забота о своей прическе: поход в салон красоты, покупка хорошей косметики для волос или новых аксессуаров, которые украсят прекрасные темные волосы. Неудивительно, что День брюнеток пользуется особой любовью у различных брендов, ведь в этот день можно отлично прорекламировать продукты для нужной категории покупательниц.

Разные, но прекрасные

Так уж устроена человеческая природа, но темный цвет волос у нас подсознательно ассоциируется с умом, практичностью и мудростью. В то время как обладательницы светлых шевелюр производят впечатление беспечных, легких на подъем и отчасти несерьезных дам. Возможно, из-за этого образа еще живет известный всем стереотип «джентльмены предпочитают блондинок». Хотя согласно некоторым исследованиям, более 80% мужчин выбирают для длительных отношений и брака все-таки брюнеток.

Стоит также отметить, что брюнеты составляют большую часть населения Земли, ведь научно доказано, что темный цвет волос — доминантный ген в хромосомном наборе человека. Это значит, что он с большой вероятностью передается по наследству детям, а это без шуток значит, что брюнетки правят миром.

Ответ «светловолосым»: как в мире отмечают День брюнеток
pixabay.com  / 

Занятные факты о темноволосых

Брюнетки седеют медленнее, чем их светловолосые или рыжие подруги. Серебристый пигмент на темных волосах выделяется дольше, поэтому отодвигается и срок изменения природного оттенка.

Не все так радостно: у темноволосых красавиц чаще выпадают волосы. Ведь, как правило, они грубее, толще и тяжелее.

В темных волосах содержится большое количество углерода и особого пигмента — эуламина. Его наличие отвечает за черный цвет и в целом придает волосам яркости и насыщенности.

Темноволосая шевелюра выглядит гораздо гуще и сильнее остальных, поэтому брюнеток чаще снимают в рекламе шампуней и бальзамов. Однако у этого есть недостаток: такие волосы притягивают к себе солнце, вследствие чего брюнетки чаще блондинок получают солнечный удар.

По мнению психологов, брюнетки чаще, чем женщины с другим цветом волос, подвержены меланхолии, внутренним переживаниям и даже депрессии. Медики усугубляют картину и не советуют темноволосым красавицам начинать курить, ведь они более склонны к никотиновой и наркотической зависимости.

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праздники блондинки брюнетки
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