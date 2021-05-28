Ответ «светловолосым»: как в мире отмечают День брюнеток

О Всемирном дне блондинок, который начали отмечать в мире 15 лет назад, не слышал только ленивый. Дабы не обидеть темноволосых красавиц планеты, следом был придуман и праздник для них — День брюнеток. Официально установленной даты у него нет, однако по наиболее популярной версии это 28 мая — день, наиболее близкий к календарному торжеству белокурых «соперниц».

К сожалению, данных о том, кто именно и когда придумал забавное событие, нет. По всей видимости, идея действительно послужила своеобразным «ответом» на праздник светловолосых дам, который, к слову, был признан международной организацией ЮНЕСКО. Неофициальный статус праздника, однако, вовсе не значит, что в этот день обольстительные брюнетки не могут принимать комплименты и поздравления в свой адрес.

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Как отмечать праздник?

Отсутствие установленных традиций — не помеха торжеству, ведь придумать программу дня могут сами его виновницы. А лучшим решением, пожалуй, станет забота о своей прическе: поход в салон красоты, покупка хорошей косметики для волос или новых аксессуаров, которые украсят прекрасные темные волосы. Неудивительно, что День брюнеток пользуется особой любовью у различных брендов, ведь в этот день можно отлично прорекламировать продукты для нужной категории покупательниц.

Разные, но прекрасные

Так уж устроена человеческая природа, но темный цвет волос у нас подсознательно ассоциируется с умом, практичностью и мудростью. В то время как обладательницы светлых шевелюр производят впечатление беспечных, легких на подъем и отчасти несерьезных дам. Возможно, из-за этого образа еще живет известный всем стереотип «джентльмены предпочитают блондинок». Хотя согласно некоторым исследованиям, более 80% мужчин выбирают для длительных отношений и брака все-таки брюнеток.

Стоит также отметить, что брюнеты составляют большую часть населения Земли, ведь научно доказано, что темный цвет волос — доминантный ген в хромосомном наборе человека. Это значит, что он с большой вероятностью передается по наследству детям, а это без шуток значит, что брюнетки правят миром.

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Занятные факты о темноволосых

Брюнетки седеют медленнее, чем их светловолосые или рыжие подруги. Серебристый пигмент на темных волосах выделяется дольше, поэтому отодвигается и срок изменения природного оттенка.

Не все так радостно: у темноволосых красавиц чаще выпадают волосы. Ведь, как правило, они грубее, толще и тяжелее.

В темных волосах содержится большое количество углерода и особого пигмента — эуламина. Его наличие отвечает за черный цвет и в целом придает волосам яркости и насыщенности.

Темноволосая шевелюра выглядит гораздо гуще и сильнее остальных, поэтому брюнеток чаще снимают в рекламе шампуней и бальзамов. Однако у этого есть недостаток: такие волосы притягивают к себе солнце, вследствие чего брюнетки чаще блондинок получают солнечный удар.

По мнению психологов, брюнетки чаще, чем женщины с другим цветом волос, подвержены меланхолии, внутренним переживаниям и даже депрессии. Медики усугубляют картину и не советуют темноволосым красавицам начинать курить, ведь они более склонны к никотиновой и наркотической зависимости.