В ПФР объяснили, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии

Москва, 27 мая. Россиянам, которым осталось два года до выхода на пенсию, нужно заранее обратиться в Пенсионный фонд РФ (ПФР) с пакетом документов.

Как сообщает пресс-служба ПФР по Москве и Московской области, позаботиться о будущей пенсии лучше заранее. В идеале в отделение ПФР стоит обратиться за два года до наступления заслуженного отдыха. Это позволит специалистам фонда «обеспечить полноту и достоверность сведений о пенсионных правах застрахованных лиц, учтенных в территориальном органе ПФР».

В ПФР нужно будет предоставить паспорт и трудовую книжку. Не стоит забывать и о других документах, которые бы подтверждали периоды работы. Также с собой нужно иметь военный билет, свидетельство о браке, свидетельства о рождении детей, справку о среднемесячном заработке за 60 месяцев.

Само заявление о назначении пенсии подается не ранее, чем за месяц до наступления возраста, дающего право на назначение пенсии.

Ранее ФАН сообщал, что в начале лета вступят в силу несколько изменений в различных областях жизни россиян. Одно из них касается работы Пенсионного фонда. Организация продлила упрощенный порядок оказания услуг. С июня 2021 года фонд должен был вернуться к «допандемийному» порядку начисления выплат, то есть при личном посещении отделений ПФР. Дистанционный формат в итоге продлили до конца года. Без очного визита в клиентские службы фонда можно оформить новые социальные услуги и продлить выплату ранее назначенных пенсий и пособий.