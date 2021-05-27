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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:53
Политика
Власти США отказались от идеи вернуться в Договор по открытому небу
21:51
США
Кристина Уормут станет первой женщиной – министром армии США
21:51
Политика
США готовы помочь при демаркации границы между Арменией и Азербайджаном
21:50
Политика
Протасевич встретился с адвокатом спустя четыре дня после задержания в Минске
21:45
Политика
МИД подтвердил, что США уведомили РФ о невозвращении в Договор по открытому небу
21:37
Экономика
В ПФР объяснили, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии
21:37
Армия
Эксперт указал на уникальные черты бронеавтомобилей «Медведь» и «Водник»
21:36
Общество
Праздник военных моряков: когда отмечают День Северного флота ВМФ России 
21:32
Общество
Диетолог назвала главную опасность сезонных ягод и фруктов
21:30
ФАН-ТВ
«Зона устойчивого развития». Какой путь нужен России?
21:29
Политика
Рар перечислил нечаянных жертв очередного бумеранга санкций против Белоруссии
21:17
Ближний Восток
В Израиле лидеру палестинского сопротивления предъявили обвинения
21:16
Армия
Американские эксперты восхитились российским дроном-перехватчиком с ловчей сетью
21:13
Африка
Поль Кагаме сравнил работу миссии ООН в ЦАР с действиями миротворцев в Руанде
21:07
Шоу-бизнес
Клава Кока показала "первенца" за 8 миллионов рублей
21:07
Украина
Украинские националисты потребовали навсегда прекратить закупать энергию у России
21:04
Спорт
Сергей Бобровский присоединится к российской сборной на ЧМ по хоккею
21:03
Шоу-бизнес
Никита Джигурда откровенно рассказал о первом сексе
21:00
Общество
Медленная Самара: на 16 улицах снизят разрешенную скорость
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В ПФР объяснили, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии

Экономика
В ПФР объяснили, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 мая. Россиянам, которым осталось два года до выхода на пенсию, нужно заранее обратиться в Пенсионный фонд РФ (ПФР) с пакетом документов. 

Как сообщает пресс-служба ПФР по Москве и Московской области, позаботиться о будущей пенсии лучше заранее. В идеале в отделение ПФР стоит обратиться за два года до наступления заслуженного отдыха. Это позволит специалистам фонда «обеспечить полноту и достоверность сведений о пенсионных правах застрахованных лиц, учтенных в территориальном органе ПФР».

В ПФР нужно будет предоставить паспорт и трудовую книжку. Не стоит забывать и о других документах, которые бы подтверждали периоды работы. Также с собой нужно иметь военный билет, свидетельство о браке, свидетельства о рождении детей, справку о среднемесячном заработке за 60 месяцев.

Само заявление о назначении пенсии подается не ранее, чем за месяц до наступления возраста, дающего право на назначение пенсии.

Ранее ФАН сообщал, что в начале лета вступят в силу несколько изменений в различных областях жизни россиян. Одно из них касается работы Пенсионного фонда. Организация продлила упрощенный порядок оказания услуг. С июня 2021 года фонд должен был вернуться к «допандемийному» порядку начисления выплат, то есть при личном посещении отделений ПФР. Дистанционный формат в итоге продлили до конца года. Без очного визита в клиентские службы фонда можно оформить новые социальные услуги и продлить выплату ранее назначенных пенсий и пособий.

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пенсии пфр выплаты
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Все новости / Экономика / В ПФР объяснили, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии
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