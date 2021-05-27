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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:53
Политика
Власти США отказались от идеи вернуться в Договор по открытому небу
21:51
США
Кристина Уормут станет первой женщиной – министром армии США
21:51
Политика
США готовы помочь при демаркации границы между Арменией и Азербайджаном
21:50
Политика
Протасевич встретился с адвокатом спустя четыре дня после задержания в Минске
21:45
Политика
МИД подтвердил, что США уведомили РФ о невозвращении в Договор по открытому небу
21:37
Экономика
В ПФР объяснили, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии
21:37
Армия
Эксперт указал на уникальные черты бронеавтомобилей «Медведь» и «Водник»
21:36
Общество
Праздник военных моряков: когда отмечают День Северного флота ВМФ России 
21:32
Общество
Диетолог назвала главную опасность сезонных ягод и фруктов
21:30
ФАН-ТВ
«Зона устойчивого развития». Какой путь нужен России?
21:29
Политика
Рар перечислил нечаянных жертв очередного бумеранга санкций против Белоруссии
21:17
Ближний Восток
В Израиле лидеру палестинского сопротивления предъявили обвинения
21:16
Армия
Американские эксперты восхитились российским дроном-перехватчиком с ловчей сетью
21:13
Африка
Поль Кагаме сравнил работу миссии ООН в ЦАР с действиями миротворцев в Руанде
21:07
Шоу-бизнес
Клава Кока показала "первенца" за 8 миллионов рублей
21:07
Украина
Украинские националисты потребовали навсегда прекратить закупать энергию у России
21:04
Спорт
Сергей Бобровский присоединится к российской сборной на ЧМ по хоккею
21:03
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Эксперт указал на уникальные черты бронеавтомобилей «Медведь» и «Водник»

Армия
Эксперт указал на уникальные черты бронеавтомобилей «Медведь» и «Водник»
vitalykuzmin.net  /  Виталий Кузьмин / CC BY-SA 4.0

Москва, 27 мая. Военный эксперт Алексей Хлопотов перечислил уникальные особенности отечественных бронированных машин высокой проходимости для российской армии.

Сообщение о появления на выставке АрМИ-2021 в Подмосковье бронеавтомобиля «Медведь» и вездехода ГАЗ-3937 «Водник», привлекло внимание сотрудников RT, которые решили выяснить, чем уникальны эти отечественные бронеавтомобили. Для корректного изучения данного вопроса был привлечен военный эксперт Алексей Хлопотов, который отметил, что данные образцы российской бронетехники «отличаются высокой проходимостью, надежностью, защищенностью и простотой эксплуатации». Он также пояснил, что главным предназначением «Медведя» является участие в контртеррористических операциях, а для «Водника» — решение транспортных задач в обстановке полного бездорожья. Помимо известных технических характеристик им были перечислены уникальные «фишки», которые свойственны лишь этим автомобилям.

Так, «Водник» отличается модульностью конструкции, позволяющей изменять функциональность техники даже в полевых условиях.

«Особенностью «Водника» является унифицированный модульный кузов — это платформа, на которой могут устанавливаться модули самого различного назначения. Весьма удобное решение, которое предоставляет машине совершенно новые функции», — уточнил Хлопотов.

«Медведь» отличается наличием повышенной баллистической защиты. При необходимости по периметру внутри его обитаемого отделения можно установить дополнительные бронеэлементы, а также разместить на днище комплекты противоминной защиты. В максимально защищенной комплектации бронеавтомобиль обладает грузоподъемностью 2,1 т, а при установке противоминной защиты — 1,7 т. В итоге этот автомобиль «обеспечивает защиту при круговом обстреле с дистанции 5—10 м из винтовки СВД патроном 7-БЗ-3 калибра 7,62 мм с бронебойно-зажигательной пулей Б-32 (по классу защиты 6А)».

Также машина оснащается специальными противоперегрузочными механизмами, ремнями безопасности и энергопоглощающими элементами. Эксперт особо подчеркнул, что «Медведь» представляет собой «одно из самых тяжелых и необычайно мощных в своем классе транспортных средств». Примечательно, что силовой агрегат, который обеспечивает эту мощь, также отличается в лучшую сторону своей ремонтопригодностью за счет наличия механизма «выдвижения силового моноблока».

Ранее сообщалось о появлении «Медведя» и «Водника» на всеармейском этапе конкурса «Мастера автобронетанковой техники» АрМИ-2021.

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выставка рф армия водник
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Все новости / Армия / Эксперт указал на уникальные черты бронеавтомобилей «Медведь» и «Водник»
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