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МИД Украины: Киев не станет вмешиваться во внутренние дела Минска
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Общество
Конкурс на самый плохой школьный туалет стартовал в России
22:29
Политика
США готовы помочь при демаркации границы между Арменией и Азербайджаном
22:18
Политика
Протасевич встретился с адвокатом спустя четыре дня после задержания в Минске
22:14
Общество
Российские педвузы стали популярнее в полтора раза среди иностранцев
22:02
Латинская Америка
Протестующие закидали коктейлями Молотова банк в Колумбии
22:00
Общество
Андрей Ургант указал на существенную разницу между Москвой и Петербургом
21:56
Политика
МИД подтвердил, что США уведомили РФ о невозвращении в Договор по открытому небу
21:53
Политика
Власти США отказались от идеи вернуться в Договор по открытому небу
21:51
США
Кристина Уормут станет первой женщиной – министром армии США
21:37
Экономика
В ПФР объяснили, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии
21:37
Армия
Эксперт указал на уникальные черты бронеавтомобилей «Медведь» и «Водник»
21:36
Общество
Праздник военных моряков: когда отмечают День Северного флота ВМФ России 
21:32
Общество
Диетолог назвала главную опасность сезонных ягод и фруктов
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Протестующие закидали коктейлями Молотова банк в Колумбии

Латинская Америка
Протестующие закидали коктейлями Молотова банк в Колумбии
 /  Федеральное агентство новостей

Протестующие в городе Букараманга напали на полицейских и пожарных и закидали их камнями и зажигательными бомбами. Правоохранители применили против митингующих слезоточивый газ. Об этом сообщила колумбийская радиостанция RCN.

По данным полиции Букараманги, днем в среду протесты проходили достаточно спокойно, пока группы молодых людей в капюшонах не напали на два отделения банка и автобусную станцию. Митингующие закидали здания камнями и коктейлями Молотова. Полицейские с помощью слезоточивого газа попытались защитить отделения, но в итоге толпа переключилась на них. Досталось и приехавшим на место пожарным.

«Мы приехали, чтобы потушить несколько мусорных баков. Но когда группа прибыла на место, на нее сзади напали и стали кидать камни и зажигательные бомбы. Поэтому мы убрали наших сотрудников для их безопасности», — рассказал пожарный Мануэль Гомес.

Как сообщает RCN, одно из отделений банка оказалось полностью разрушено. Кроме того, пострадали кассы внутри и снаружи.

Нападения прокомментировал мэр Букараманги Хуан Карлос Карденас, по его словам, полицейским пришлось действовать, когда митингующие начали громить отделения банков.

«Мы вмешались, когда группа протестующих напала на полицейских и два банковских учреждения с коктейлями Молотова. Мы гарантируем право на мирную демонстрацию, но не допустим насилия в отношении других граждан», — написал он.

Очень активные граждане

В социальных сетях также распространяются видео и фотографий автомобилей, на которых ездили вооруженные люди в гражданской одежде. Сообщается, что неизвестные стреляли в протестующих и задерживали их. Один из видеороликов был снят в районе университета Индустриаль де Сантандер, где неизвестные вооруженные люди якобы открыли огонь по митингующим.

«Это происходит в Колумбии. Гражданские лица, которые передвигались на грузовике с номером 957, открыли огонь по протестующим на пересечении улиц 27 и 14 в городе Букараманга», — написал сержант национальной армии Александр Чала Саенс у себя на странице Twitter.

В том же районе заметили других «гражданских активистов», которые задерживали митингующих.

Позже стало известно, что власти объявили в розыск стрелков из серебристого автомобиля.

По информации из соцсетей, эти «активисты» — члены наркокартелей, которые связаны с правительством, либо полицейские в гражданском, которые помогают ловить протестующих.

Более двадцати пострадавших

Акции также продолжились в городе Усме, расположенном к югу от столицы Боготы. Там митингующие блокировали дороги, бросали камнями в полицейских и угрожали ножами. Под обстрел также попала карета скорой помощи. Для обеспечения проезда понадобились силы спецназа ESMAD.

Столкновения с полицией происходили и на конечной станции Боготы Портал-де-лас-Америкас. Там правоохранители арестовали двух женщин и шестерых мужчин. Протестующие также подожгли дом на автодороге Авенида Каракас и повредили более 40 автобусов.

Всего в результате беспорядков в среду пострадали 24 митингующих и пятеро полицейских. Согласно данным Красного Креста, было ранено 139 человек.

Горящий Дворец правосудия

24 мая началось новое обострение протестов в Колумбии, когда стало известно, что четверо митингующих погибли при неизвестных обстоятельствах. Сообщения о убийствах вывели людей на улицы, шествия быстро переросли в беспорядки. В ходе акции был подожжен Дворец правосудия в городе Тулуа. Протестующие препятствовали проезду пожарных машин. В результате в здании полностью сгорела крыша и большая часть верхнего этажа.

Непрекращающийся протест

Митинги в Колумбии начались 28 апреля из-за налоговой реформы, которая, по мнению правительства, должна была помочь экономике государства после пандемии. Документ предполагал повышение пошлин для физических лиц, а также на бензин с 5 до 19%. В течение нескольких дней на улицы вышли порядка 33 тыс. колумбийцев. После столкновений с полицией закон был отменен, но протесты не утихли.

Теперь люди требуют привлечения к суду и наказания сотрудников правоохранительных органов — и в особенности полицейского спецназа ESMAD, которые «отличились» особой жесткостью в отношении митингующих.

Во время протестов происходили жесткие столкновения с полицией, в Кали, Боготе, Кальдасе, Попаяне и других городах страны. В результате случившегося 44 человека погибло и 168 пропали без вести.

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полиция протесты колумбия налоговая реформа
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