Протестующие закидали коктейлями Молотова банк в Колумбии

Протестующие в городе Букараманга напали на полицейских и пожарных и закидали их камнями и зажигательными бомбами. Правоохранители применили против митингующих слезоточивый газ. Об этом сообщила колумбийская радиостанция RCN.

En disturbios finalizaron las manifestaciones en Bucaramanga https://t.co/2B8o8NfL4E — RCN Radio (@rcnradio) May 27, 2021

По данным полиции Букараманги, днем в среду протесты проходили достаточно спокойно, пока группы молодых людей в капюшонах не напали на два отделения банка и автобусную станцию. Митингующие закидали здания камнями и коктейлями Молотова. Полицейские с помощью слезоточивого газа попытались защитить отделения, но в итоге толпа переключилась на них. Досталось и приехавшим на место пожарным.

«Мы приехали, чтобы потушить несколько мусорных баков. Но когда группа прибыла на место, на нее сзади напали и стали кидать камни и зажигательные бомбы. Поэтому мы убрали наших сотрудников для их безопасности», — рассказал пожарный Мануэль Гомес.

Как сообщает RCN, одно из отделений банка оказалось полностью разрушено. Кроме того, пострадали кассы внутри и снаружи.

Нападения прокомментировал мэр Букараманги Хуан Карлос Карденас, по его словам, полицейским пришлось действовать, когда митингующие начали громить отделения банков.

«Мы вмешались, когда группа протестующих напала на полицейских и два банковских учреждения с коктейлями Молотова. Мы гарантируем право на мирную демонстрацию, но не допустим насилия в отношении других граждан», — написал он.

En este momento con @PoliciaBmanga intervenimos ya que un grupo de manifestantes atacó con bombas molotov a unos policías y a dos establecimientos bancarios. Garantizamos el derecho a la protesta pacífica pero no permitiremos la violencia contra los demás ciudadanos. — Juan Carlos Cárdenas (@JCardenasRey) May 27, 2021

Очень активные граждане

В социальных сетях также распространяются видео и фотографий автомобилей, на которых ездили вооруженные люди в гражданской одежде. Сообщается, что неизвестные стреляли в протестующих и задерживали их. Один из видеороликов был снят в районе университета Индустриаль де Сантандер, где неизвестные вооруженные люди якобы открыли огонь по митингующим.

«Это происходит в Колумбии. Гражданские лица, которые передвигались на грузовике с номером 957, открыли огонь по протестующим на пересечении улиц 27 и 14 в городе Букараманга», — написал сержант национальной армии Александр Чала Саенс у себя на странице Twitter.

URGENTE RT

Está ocurriendo en COLOMBIA en estos momentos civiles que se movilizan en esta camioneta con numero de placa 957, abrieron fuego a manifestantes que se encuentran sobre la carrera 27 con calle 14 en la ciudad de Bucaramaga. pic.twitter.com/hwjt9PAkSe — ????????SARGENTO(RA)EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA???????? (@SARGENTOCHALA) May 27, 2021

В том же районе заметили других «гражданских активистов», которые задерживали митингующих.

1. #SOSDetencionesBucaramanga20M La noche del jueves 20M, @equipojuridico difundió dos videos donde se constata la detención de personas en vehículos particulares por parte de civiles durante las movilizaciones en Bucaramanga en las inmediaciones a la U Industrial de Santander. pic.twitter.com/kTEWWMG09p — Cuestión Pública (@cuestion_p) May 26, 2021

Позже стало известно, что власти объявили в розыск стрелков из серебристого автомобиля.

#Video Buscan a hombres que dispararon desde una camioneta durante disturbios en Bucaramanga → https://t.co/6leMaKk2eC #MañanasBLU pic.twitter.com/bqjIJnYh2I — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) May 27, 2021

По информации из соцсетей, эти «активисты» — члены наркокартелей, которые связаны с правительством, либо полицейские в гражданском, которые помогают ловить протестующих.

Более двадцати пострадавших

Акции также продолжились в городе Усме, расположенном к югу от столицы Боготы. Там митингующие блокировали дороги, бросали камнями в полицейских и угрожали ножами. Под обстрел также попала карета скорой помощи. Для обеспечения проезда понадобились силы спецназа ESMAD.

Столкновения с полицией происходили и на конечной станции Боготы Портал-де-лас-Америкас. Там правоохранители арестовали двух женщин и шестерых мужчин. Протестующие также подожгли дом на автодороге Авенида Каракас и повредили более 40 автобусов.

Всего в результате беспорядков в среду пострадали 24 митингующих и пятеро полицейских. Согласно данным Красного Креста, было ранено 139 человек.

#InfoBogotá. Violencia se desbordó anoche en las Américas y en Usme. 29 heridos, uno de ellos está grave en el hopital El Tunal.https://t.co/H2J0sTHdQ0 — EL TIEMPO Bogotá (@BogotaET) May 27, 2021

Горящий Дворец правосудия

24 мая началось новое обострение протестов в Колумбии, когда стало известно, что четверо митингующих погибли при неизвестных обстоятельствах. Сообщения о убийствах вывели людей на улицы, шествия быстро переросли в беспорядки. В ходе акции был подожжен Дворец правосудия в городе Тулуа. Протестующие препятствовали проезду пожарных машин. В результате в здании полностью сгорела крыша и большая часть верхнего этажа.

#Tulúa saboteo a las manifestaciones pacíficas #ParoNacional #25M es el incendio de Palacio de Justicia. "Esta actuación favorece a narcotraficantes nunca a nosotros los manifestantes", afirmó lider social. pic.twitter.com/YjCz7HWHmT — Contagio Radio (@Contagioradio1) May 26, 2021

Непрекращающийся протест

Митинги в Колумбии начались 28 апреля из-за налоговой реформы, которая, по мнению правительства, должна была помочь экономике государства после пандемии. Документ предполагал повышение пошлин для физических лиц, а также на бензин с 5 до 19%. В течение нескольких дней на улицы вышли порядка 33 тыс. колумбийцев. После столкновений с полицией закон был отменен, но протесты не утихли.

Теперь люди требуют привлечения к суду и наказания сотрудников правоохранительных органов — и в особенности полицейского спецназа ESMAD, которые «отличились» особой жесткостью в отношении митингующих.

Во время протестов происходили жесткие столкновения с полицией, в Кали, Боготе, Кальдасе, Попаяне и других городах страны. В результате случившегося 44 человека погибло и 168 пропали без вести.