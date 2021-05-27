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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:51
США
Кристина Уормут станет первой женщиной – министром армии США
21:51
Политика
США готовы помочь при демаркации границы между Арменией и Азербайджаном
21:50
Политика
Протасевич встретился с адвокатом спустя четыре дня после задержания в Минске
21:45
Политика
МИД подтвердил, что США уведомили РФ о невозвращении в Договор по открытому небу
21:37
Экономика
В ПФР объяснили, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии
21:37
Армия
Эксперт указал на уникальные черты бронеавтомобилей «Медведь» и «Водник»
21:36
Общество
Праздник военных моряков: когда отмечают День Северного флота ВМФ России 
21:32
Общество
Диетолог назвала главную опасность сезонных ягод и фруктов
21:30
ФАН-ТВ
«Зона устойчивого развития». Какой путь нужен России?
21:29
Политика
Рар перечислил нечаянных жертв очередного бумеранга санкций против Белоруссии
21:28
Политика
Власти США отказались от идеи вернуться в Договор по открытому небу
21:17
Ближний Восток
В Израиле лидеру палестинского сопротивления предъявили обвинения
21:16
Армия
Американские эксперты восхитились российским дроном-перехватчиком с ловчей сетью
21:13
Африка
Поль Кагаме сравнил работу миссии ООН в ЦАР с действиями миротворцев в Руанде
21:07
Шоу-бизнес
Клава Кока показала "первенца" за 8 миллионов рублей
21:07
Украина
Украинские националисты потребовали навсегда прекратить закупать энергию у России
21:04
Спорт
Сергей Бобровский присоединится к российской сборной на ЧМ по хоккею
21:03
Шоу-бизнес
Никита Джигурда откровенно рассказал о первом сексе
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Диетолог назвала главную опасность сезонных ягод и фруктов

Общество
Диетолог назвала главную опасность сезонных ягод и фруктов
pixabay.com/PD

Москва, 27 мая. Ранние ягоды и фрукты могут таить в себе серьезную опасность. Кто именно подвержен риску и как обезопасить своих близких, рассказала диетолог-нутрициолог Инна Кононенко.

На прилавках российских магазинов сегодня огромный выбор свежей малины, клубники, и других лакомств. Однако сезон для них еще не наступил, подчеркивает диетолог Инна Кононенко. По ее словам, ранние фрукты и ягоды могут быть опасны для людей, которые страдают от аллергии. При этом сезонные лакомства могут долгое время никак себя не проявлять. В этом случае предвестником аллергии может быть реакция на цветение особых трав и растений.

«Если есть какие-то реакции в период активного цветения березы, ольхи, лещины, то лучше исключить из рациона все косточковые фрукты — яблоки, персики, абрикосы, груши, а также все, что относится к семейству розовых — клубнику, малину, вишню», — посоветовал врач в беседе с журналистами Пятого канала.

Она также добавила, что аллергия на злаковые травы может говорить о предстоящей реакции на землянику и клубнику. В то же время реакции на цветение лебеды, полыни и амброзии свидетельствует о непереносимости дынь и арбузов.

Напомним, ранее американские ученые заявили о пользе интервального голодания. Кормление лабораторных крыс через день показало снижение кровяного давления.

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фрукты ягоды аллергия советы диетолог
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