Диетолог назвала главную опасность сезонных ягод и фруктов

Москва, 27 мая. Ранние ягоды и фрукты могут таить в себе серьезную опасность. Кто именно подвержен риску и как обезопасить своих близких, рассказала диетолог-нутрициолог Инна Кононенко.

На прилавках российских магазинов сегодня огромный выбор свежей малины, клубники, и других лакомств. Однако сезон для них еще не наступил, подчеркивает диетолог Инна Кононенко. По ее словам, ранние фрукты и ягоды могут быть опасны для людей, которые страдают от аллергии. При этом сезонные лакомства могут долгое время никак себя не проявлять. В этом случае предвестником аллергии может быть реакция на цветение особых трав и растений.

«Если есть какие-то реакции в период активного цветения березы, ольхи, лещины, то лучше исключить из рациона все косточковые фрукты — яблоки, персики, абрикосы, груши, а также все, что относится к семейству розовых — клубнику, малину, вишню», — посоветовал врач в беседе с журналистами Пятого канала.

Она также добавила, что аллергия на злаковые травы может говорить о предстоящей реакции на землянику и клубнику. В то же время реакции на цветение лебеды, полыни и амброзии свидетельствует о непереносимости дынь и арбузов.

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