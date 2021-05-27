Рар перечислил нечаянных жертв очередного бумеранга санкций против Белоруссии

Москва, 27 мая. Запад так ничему не научился из прошлого опыта антироссийских санкций и в очередной раз «стреляет себе в колено», заявил авторитетный немецкий политолог Александр Рар.

Поводом для очередного раунда европейских санкций, на этот раз, против обыкновения, антибелорусских, стало приземление ирландского борта Ryanair в Минске, следовавшего из Афин в Вильнюс. За приземление последовало задержание блогера-экстремиста Романа Протасевича. За считаные дни после инцидента Евросоюз полностью перекрыл белорусскому авиаперевозчику Belavia небо над Старым Светом. Следом официальный Брюссель пообещал ввести санкции против официального Минска и лично президента Александра Лукашенко.

Однако, как и в случае с Россией, бумеранг санкций обязательно срикошетит по самому Брюсселю, и нечаянных жертв неосмотрительности ЕС среди простых европейцев снова будет немало. В первую очередь, как это обычно бывает, за политическое давление Брюсселя бюргеры и панове будут платить из своего кармана.

«Если это все закроется, в первую очередь, не настолько будет страдать Белоруссия, которая быстро где-то сговорится с Россией, будет получать помощь от России и, может, даже будет политически сближаться с Россией в рамках Союзного государства, но западные компании должны будут найти более дорогие альтернативные пути сообщения с Азией, это все будет не так просто», — перечислил Рар возможные последствия в эфире радио Sputnik.

Подобные действия официального Брюсселя нанесут серьезный репутационный удар по европейским чиновникам. Авиаперелеты затрагивают многие тысячи простых европейцев, трудовых мигрантов и туристов, которые утратили самый удобный и безопасный способ вернуться на родину. ЕС своими руками разъединяет семьи и настраивает против себя народ по обе стороны Шенгенской зоны.

«Европейский союз как-то что-то не додумал, при всем его желании сильно и больно наказать Лукашенко этими санкциями ― закрытием воздушного транспорта и вообще транспортных путей через Беларусь ЕС наказывает простых людей, граждан Белоруссия, которые сейчас застрянут в своей стране и не смогут ездить к родственникам на запад», — назвал Рар главных жертв неосмотрительности европейских функционеров.

Намерение ЕС понятно — «наказать» крупных правительственных чиновников и «провластных» бизнесменов, продолжает Рар. Однако лица такого высокого уровня пользуются правительственными и частными бортами, а потому даже не ощутят никаких изменений. Очередная попытка ЕС надавить на «неугодное» государство увенчалась провалом.

Помимо простых европейцев и мигрантов, европейские санкции бьют и по европейским авиаперевозчикам. Из-за отказа компании Air France летать над Белоруссией многие европейцы начинают пользоваться услугами российской компании «Аэрофлот».