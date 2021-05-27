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27 мая 21:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:51
США
Кристина Уормут станет первой женщиной – министром армии США
21:51
Политика
США готовы помочь при демаркации границы между Арменией и Азербайджаном
21:50
Политика
Протасевич встретился с адвокатом спустя четыре дня после задержания в Минске
21:45
Политика
МИД подтвердил, что США уведомили РФ о невозвращении в Договор по открытому небу
21:37
Экономика
В ПФР объяснили, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии
21:37
Армия
Эксперт указал на уникальные черты бронеавтомобилей «Медведь» и «Водник»
21:36
Общество
Праздник военных моряков: когда отмечают День Северного флота ВМФ России 
21:32
Общество
Диетолог назвала главную опасность сезонных ягод и фруктов
21:30
ФАН-ТВ
«Зона устойчивого развития». Какой путь нужен России?
21:29
Политика
Рар перечислил нечаянных жертв очередного бумеранга санкций против Белоруссии
21:28
Политика
Власти США отказались от идеи вернуться в Договор по открытому небу
21:17
Ближний Восток
В Израиле лидеру палестинского сопротивления предъявили обвинения
21:16
Армия
Американские эксперты восхитились российским дроном-перехватчиком с ловчей сетью
21:13
Африка
Поль Кагаме сравнил работу миссии ООН в ЦАР с действиями миротворцев в Руанде
21:07
Шоу-бизнес
Клава Кока показала "первенца" за 8 миллионов рублей
21:07
Украина
Украинские националисты потребовали навсегда прекратить закупать энергию у России
21:04
Спорт
Сергей Бобровский присоединится к российской сборной на ЧМ по хоккею
21:03
Шоу-бизнес
Никита Джигурда откровенно рассказал о первом сексе
21:00
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Рар перечислил нечаянных жертв очередного бумеранга санкций против Белоруссии

Политика
Рар перечислил нечаянных жертв очередного бумеранга санкций против Белоруссии
ИА Народные новости  /  Александр Рар

Москва, 27 мая. Запад так ничему не научился из прошлого опыта антироссийских санкций и в очередной раз «стреляет себе в колено», заявил авторитетный немецкий политолог Александр Рар.

Поводом для очередного раунда европейских санкций, на этот раз, против обыкновения, антибелорусских, стало приземление ирландского борта Ryanair в Минске, следовавшего из Афин в Вильнюс. За приземление последовало задержание блогера-экстремиста Романа Протасевича. За считаные дни после инцидента Евросоюз полностью перекрыл белорусскому авиаперевозчику Belavia небо над Старым Светом. Следом официальный Брюссель пообещал ввести санкции против официального Минска и лично президента Александра Лукашенко.

Однако, как и в случае с Россией, бумеранг санкций обязательно срикошетит по самому Брюсселю, и нечаянных жертв неосмотрительности ЕС среди простых европейцев снова будет немало. В первую очередь, как это обычно бывает, за политическое давление Брюсселя бюргеры и панове будут платить из своего кармана.

«Если это все закроется, в первую очередь, не настолько будет страдать Белоруссия, которая быстро где-то сговорится с Россией, будет получать помощь от России и, может, даже будет политически сближаться с Россией в рамках Союзного государства, но западные компании должны будут найти более дорогие альтернативные пути сообщения с Азией, это все будет не так просто», — перечислил Рар возможные последствия в эфире радио Sputnik.

Подобные действия официального Брюсселя нанесут серьезный репутационный удар по европейским чиновникам. Авиаперелеты затрагивают многие тысячи простых европейцев, трудовых мигрантов и туристов, которые утратили самый удобный и безопасный способ вернуться на родину. ЕС своими руками разъединяет семьи и настраивает против себя народ по обе стороны Шенгенской зоны.

«Европейский союз как-то что-то не додумал, при всем его желании сильно и больно наказать Лукашенко этими санкциями ― закрытием воздушного транспорта и вообще транспортных путей через Беларусь ЕС наказывает простых людей, граждан Белоруссия, которые сейчас застрянут в своей стране и не смогут ездить к родственникам на запад», — назвал Рар главных жертв неосмотрительности европейских функционеров.

Намерение ЕС понятно — «наказать» крупных правительственных чиновников и «провластных» бизнесменов, продолжает Рар. Однако лица такого высокого уровня пользуются правительственными и частными бортами, а потому даже не ощутят никаких изменений. Очередная попытка ЕС надавить на «неугодное» государство увенчалась провалом.

Помимо простых европейцев и мигрантов, европейские санкции бьют и по европейским авиаперевозчикам. Из-за отказа компании Air France летать над Белоруссией многие европейцы начинают пользоваться услугами российской компании «Аэрофлот».

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санкции белоруссия ес ryanair рар протасевич
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