Вашингтон, 27 мая. Пресс-центр американского президенты Джо Байдена заявил российской стороне, что США не собираются возвращаться в Договор по открытому небу.

Данное решение подтвердила заместитель госсекретаря Венди Шерман, которая сообщила об этом замглаве МИД РФ Сергею Рябкову. Суть такого документа заключается в том, что государствам-участникам дается право совершать полеты на территории друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Договор, подписанный странами в Хельсинки 24 марта 1992 года, ратифицирован Россией спустя девять лет, 26 мая 2001 года. Американцы начали оформлять необходимые документы для выхода из договора прошлой весной, которая завершилось 22 ноября. Официальная позиция Кремля по данному вопроса пока неизвестна.

Ранее военный эксперт предрек возобновление холодной войны между США и Россией. Историк Борис Рогожин заявил, что Москва не будет мириться с попыткой стран НАТО контролировать территорию России, не позволяя Кремлю делать то же самое с коллективным Западом.