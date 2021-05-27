Среди подразделений ВМФ России еще недавно Северный флот признавался самым молодым. История его началась в 1933 году, когда 1 июня был подписан указ о создании в арктическом регионе СССР боевой флотилии.

Однако уже в современной России историю военно-морского объединения официально продлили. Своим постановлением главнокомандующий флотом приказал считать временем создания российской арктической флотилии 1733 год.

Несмотря на это, дата 1 июня сохранилась в «летописи» подразделения важным и торжественным днем. Именно она легла в основу профессионального праздника людей, посвятивших жизни служению флоту, сохранению мира и порядка на самых дальних и холодных рубежах страны. С 1996 года в нашей стране отмечают День Северного морского флота.

Как появился День образования Северного флота

Считается, что военные корабли на русском Севере появились в конце VXII века. Тогда указом Петра Первого в современном Архангельске была создана судоверфь, на которой начато строительство боевых судов.

Однако официальная история объединения началась 40 лет спустя, когда на холодном арктическом побережье Российской империи был заложен Архангельский военный порт. Приписанная здесь боевая эскадра включала более десяти хорошо оснащенных кораблей. Зоной ее ответственности определены Северное море, а также прибрежные воды Кольского полуострова.

Более века суда выполняли боевые и охранные задачи в регионе, но с развитием земель русского Севера Архангельск потерял статус ведущего военного порта. Он перешел к молодому Мурманску, а после — к Александровску и Островному, где и был сформирован «плацдарм» базирования сил флотилии.

В годы Первой мировой войны она серьезно пострадала от нападок противника, а в Гражданскую была почти полностью уничтожена. Немногие оставшиеся суда переданы советским правительством на нужды рыболовства и торговли. И лишь в 1933 году значение северных портов восстановлено. Руководством СССР принято решение о создании в регионе постоянно действующего подразделения вооруженных сил.

Циркуляр о перебросе сюда кораблей Балтийского флота подписан 1 июня. С этого момента началось возрождение Северного флота, который «вернулся» в Мурманск, затем — в Полярный (бывший Александровск), ставший центром его базирования.

ТАСС / Лузик Андрей

Учреждение Дня Северного флота 1 июня

Военные силы флотилии поддерживали войска Красной армии в войне с Финляндией, а в годы Великой Отечественной стали мощным щитом Советского Заполярья, признанного противником стратегическим регионом. Ожесточенные бои здесь шли с первых дней войны и до 1944 года, а после войны более 48 тысяч моряков Северного флота были приставлены к почетным наградам.

В послевоенные годы начался период расцвета боевой эскадры, в состав которой уже в конце 50-х годов вошли боевые субмарины, а в начале 60-х годов две из них совершили успешные переходы под арктическими льдами. Спустя десятилетие субмарины и надводные корабли несли службу в арктических морях, совершали кругосветные переходы, отстаивали интересы СССР как на арктическом направлении, так и в других регионах мира. В новейшей истории боевые силы флота получили статус стратегического объединения, призванного сохранять национальные интересы Российской Федерации в регионе.

В 1996 году ценность службы солдат и офицеров была отмечена на государственном уровне. По представлению главнокомандующего ВМФ дата 1 июня признана Днем рождения Северного флота. Она стала праздником тысяч людей, связавших свои жизни со служением родине, выполняющим боевой долг в неблагоприятных, нередко экстремальных климатических условиях. Тех, кто несет службу на подводных лодках, боевых противолодочных кораблях, в подразделении противолодочной авиации, на многочисленных судах обеспечения и наземных базах.

В праздничный день на боевых судах торжественно поднимают флаги и проводят построения личного состава. А город Североморск, считающийся центром современного Северного флота, преображается. По традиции здесь проходит построение боевых кораблей, полюбоваться которым на городской набережной собираются жители и гости города. Каждый желающий может подняться на борт военного корабля, узнать об особенностях службы военных моряков, оценить мощь флагманов Северного флота и проникнуться к ним заслуженным уважением.