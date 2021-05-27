Американские эксперты восхитились российским дроном-перехватчиком с ловчей сетью

Вашингтон, 27 мая. Простая, но смекалистая идея российских инженеров оснастить дрон-перехватчик технологичной ловчей сетью восхитила американских военных аналитиков из журнала National Interest.

Новая отечественная разработка позволит дронам-перехватчикам отслеживать, ловить и даже оперативно взламывать вражеские беспилотники, восторгаются американские эксперты. Сейчас российская корпорация «Ростех» работает над патентом на уникальную технологию ловчей сети. Не имеющая аналогов разработка позволить российским беспилотникам эффективно работать как в полевых условиях, так и в окружении городской застройки.

Подобный подход к перехвату вражеских дронов обладает целым рядом конкурентных преимуществ, продолжают авторы National Interest. Во-первых, ловчая сеть вместо уничтожения БПЛА в городских условиях позволит избежать ненужных взрывов и, соответственно, обезопасит возможное гражданское население в зоне боевых действий от огня и осколков. Во-вторых, сеть позволят эффективно вести разведку и контрразведку — попавший в плен в целости и сохранности беспилотник может как выдать собственные технические характеристики, так и собранные разведданные, включая расположение потенциального противника.

Смекалистое и изящное решение с сетью эффективно даже в том случае, если дрон противника не удалось захватить, продолжает американский автор Крис Осборн. В районе действия «ловушки» можно подавлять любые радиосигналы, что гарантированно снижает эффективность работы БПЛА противника. Также ловчая сеть в теории может отследить перемещения своей «жертвы» с самого момента запуска и снова-таки выдать положение противника.

Эксперты National Interest уже не в первый раз делятся восторгами по поводу достижений российской военной инженерной мысли. Ранее американские эксперты высоко оценили ракетную систему «Кинжал», которой оснащены российские истребители пятого поколения Су-57.