Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 мая 21:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:51
США
Кристина Уормут станет первой женщиной – министром армии США
21:51
Политика
США готовы помочь при демаркации границы между Арменией и Азербайджаном
21:50
Политика
Протасевич встретился с адвокатом спустя четыре дня после задержания в Минске
21:45
Политика
МИД подтвердил, что США уведомили РФ о невозвращении в Договор по открытому небу
21:37
Экономика
В ПФР объяснили, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии
21:37
Армия
Эксперт указал на уникальные черты бронеавтомобилей «Медведь» и «Водник»
21:36
Общество
Праздник военных моряков: когда отмечают День Северного флота ВМФ России 
21:32
Общество
Диетолог назвала главную опасность сезонных ягод и фруктов
21:30
ФАН-ТВ
«Зона устойчивого развития». Какой путь нужен России?
21:29
Политика
Рар перечислил нечаянных жертв очередного бумеранга санкций против Белоруссии
21:28
Политика
Власти США отказались от идеи вернуться в Договор по открытому небу
21:17
Ближний Восток
В Израиле лидеру палестинского сопротивления предъявили обвинения
21:16
Армия
Американские эксперты восхитились российским дроном-перехватчиком с ловчей сетью
21:13
Африка
Поль Кагаме сравнил работу миссии ООН в ЦАР с действиями миротворцев в Руанде
21:07
Шоу-бизнес
Клава Кока показала "первенца" за 8 миллионов рублей
21:07
Украина
Украинские националисты потребовали навсегда прекратить закупать энергию у России
21:04
Спорт
Сергей Бобровский присоединится к российской сборной на ЧМ по хоккею
21:03
Шоу-бизнес
Никита Джигурда откровенно рассказал о первом сексе
21:00
Общество
Медленная Самара: на 16 улицах снизят разрешенную скорость
21:00
Общество
«Умное голосование» — борьба популизма с ответственной политикой
Все новости
27 мая 21:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:51
США
Кристина Уормут станет первой женщиной – министром армии США
21:51
Политика
США готовы помочь при демаркации границы между Арменией и Азербайджаном
21:50
Политика
Протасевич встретился с адвокатом спустя четыре дня после задержания в Минске
21:45
Политика
МИД подтвердил, что США уведомили РФ о невозвращении в Договор по открытому небу
21:37
Экономика
В ПФР объяснили, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии
21:37
Армия
Эксперт указал на уникальные черты бронеавтомобилей «Медведь» и «Водник»
21:36
Общество
Праздник военных моряков: когда отмечают День Северного флота ВМФ России 
21:32
Общество
Диетолог назвала главную опасность сезонных ягод и фруктов
21:30
ФАН-ТВ
«Зона устойчивого развития». Какой путь нужен России?
21:29
Политика
Рар перечислил нечаянных жертв очередного бумеранга санкций против Белоруссии
21:28
Политика
Власти США отказались от идеи вернуться в Договор по открытому небу
21:17
Ближний Восток
В Израиле лидеру палестинского сопротивления предъявили обвинения
21:16
Армия
Американские эксперты восхитились российским дроном-перехватчиком с ловчей сетью
21:13
Африка
Поль Кагаме сравнил работу миссии ООН в ЦАР с действиями миротворцев в Руанде
21:07
Шоу-бизнес
Клава Кока показала "первенца" за 8 миллионов рублей
21:07
Украина
Украинские националисты потребовали навсегда прекратить закупать энергию у России
21:04
Спорт
Сергей Бобровский присоединится к российской сборной на ЧМ по хоккею
21:03
Шоу-бизнес
Никита Джигурда откровенно рассказал о первом сексе
21:00
Общество
Медленная Самара: на 16 улицах снизят разрешенную скорость
21:00
Общество
«Умное голосование» — борьба популизма с ответственной политикой
Все новости

Американские эксперты восхитились российским дроном-перехватчиком с ловчей сетью

Армия
Американские эксперты восхитились российским дроном-перехватчиком с ловчей сетью
Global Look Press  /  Matthias Balk/dpa

Вашингтон, 27 мая. Простая, но смекалистая идея российских инженеров оснастить дрон-перехватчик технологичной ловчей сетью восхитила американских военных аналитиков из журнала National Interest.

Новая отечественная разработка позволит дронам-перехватчикам отслеживать, ловить и даже оперативно взламывать вражеские беспилотники, восторгаются американские эксперты. Сейчас российская корпорация «Ростех» работает над патентом на уникальную технологию ловчей сети. Не имеющая аналогов разработка позволить российским беспилотникам эффективно работать как в полевых условиях, так и в окружении городской застройки.

Подобный подход к перехвату вражеских дронов обладает целым рядом конкурентных преимуществ, продолжают авторы National Interest. Во-первых, ловчая сеть вместо уничтожения БПЛА в городских условиях позволит избежать ненужных взрывов и, соответственно, обезопасит возможное гражданское население в зоне боевых действий от огня и осколков. Во-вторых, сеть позволят эффективно вести разведку и контрразведку — попавший в плен в целости и сохранности беспилотник может как выдать собственные технические характеристики, так и собранные разведданные, включая расположение потенциального противника.

Смекалистое и изящное решение с сетью эффективно даже в том случае, если дрон противника не удалось захватить, продолжает американский автор Крис Осборн. В районе действия «ловушки» можно подавлять любые радиосигналы, что гарантированно снижает эффективность работы БПЛА противника. Также ловчая сеть в теории может отследить перемещения своей «жертвы» с самого момента запуска и снова-таки выдать положение противника.

Эксперты National Interest уже не в первый раз делятся восторгами по поводу достижений российской военной инженерной мысли. Ранее американские эксперты высоко оценили ракетную систему «Кинжал», которой оснащены российские истребители пятого поколения Су-57.

Вернуться назад

россия сша бпла разведка авиация беспилотники дроны national interest перехватчики
Комментировать
Самое популярное
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 120328 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 79271 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Общество 41012 25 мая 2021
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Экономика 33929 26 мая 2021
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 25393 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Все новости / Армия / Американские эксперты восхитились российским дроном-перехватчиком с ловчей сетью
Рейтинг@Mail.ru