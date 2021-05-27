Клава Кока показала "первенца" за 8 миллионов рублей

Москва, 27 мая. Поп-певица Клава Кока впервые приобрела себе личный автомобиль. Выбор артистки пал на роскошный Mercedes-Maybach S класса.

Автомобиль был выпущен в 2019 году. По этой причине стоимость на него составила порядка 8 миллионов рублей. Клава Кока рассказала о дорогой покупке в своем Instagram-аккаунте. Она призналась, что очень долго работала, чтобы позволить себе столь смелую мечту.

"Принимаю поздравления. Знакомьтесь, мой первенец Maybach! Мечты сбываются, я вам ни раз это говорила", — поделилась исполнительница радостью в соцсетях.

Певица заявила, что для достижения успеха в любой сфере деятельности нужно усиленно трудиться и быть влюбленным в свое дело. Клава Кока уточнила, что еще два года назад ее обыденным средством передвижения были метро и автобусы, однако теперь она самостоятельно смогла сделать себе столь роскошный подарок.

Ранее знаменитость раскритиковала российских звезд, которые не поют вживую на концертах. Она убеждена, что музыканты, которые не могут петь не под фонограмму, не должны получать за свою работу большие деньги.