Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 мая 21:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:51
США
Кристина Уормут станет первой женщиной – министром армии США
21:51
Политика
США готовы помочь при демаркации границы между Арменией и Азербайджаном
21:50
Политика
Протасевич встретился с адвокатом спустя четыре дня после задержания в Минске
21:45
Политика
МИД подтвердил, что США уведомили РФ о невозвращении в Договор по открытому небу
21:37
Экономика
В ПФР объяснили, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии
21:37
Армия
Эксперт указал на уникальные черты бронеавтомобилей «Медведь» и «Водник»
21:36
Общество
Праздник военных моряков: когда отмечают День Северного флота ВМФ России 
21:32
Общество
Диетолог назвала главную опасность сезонных ягод и фруктов
21:30
ФАН-ТВ
«Зона устойчивого развития». Какой путь нужен России?
21:29
Политика
Рар перечислил нечаянных жертв очередного бумеранга санкций против Белоруссии
21:28
Политика
Власти США отказались от идеи вернуться в Договор по открытому небу
21:17
Ближний Восток
В Израиле лидеру палестинского сопротивления предъявили обвинения
21:16
Армия
Американские эксперты восхитились российским дроном-перехватчиком с ловчей сетью
21:13
Африка
Поль Кагаме сравнил работу миссии ООН в ЦАР с действиями миротворцев в Руанде
21:07
Шоу-бизнес
Клава Кока показала "первенца" за 8 миллионов рублей
21:07
Украина
Украинские националисты потребовали навсегда прекратить закупать энергию у России
21:04
Спорт
Сергей Бобровский присоединится к российской сборной на ЧМ по хоккею
21:03
Шоу-бизнес
Никита Джигурда откровенно рассказал о первом сексе
21:00
Общество
Медленная Самара: на 16 улицах снизят разрешенную скорость
21:00
Общество
«Умное голосование» — борьба популизма с ответственной политикой
Все новости
27 мая 21:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:51
США
Кристина Уормут станет первой женщиной – министром армии США
21:51
Политика
США готовы помочь при демаркации границы между Арменией и Азербайджаном
21:50
Политика
Протасевич встретился с адвокатом спустя четыре дня после задержания в Минске
21:45
Политика
МИД подтвердил, что США уведомили РФ о невозвращении в Договор по открытому небу
21:37
Экономика
В ПФР объяснили, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии
21:37
Армия
Эксперт указал на уникальные черты бронеавтомобилей «Медведь» и «Водник»
21:36
Общество
Праздник военных моряков: когда отмечают День Северного флота ВМФ России 
21:32
Общество
Диетолог назвала главную опасность сезонных ягод и фруктов
21:30
ФАН-ТВ
«Зона устойчивого развития». Какой путь нужен России?
21:29
Политика
Рар перечислил нечаянных жертв очередного бумеранга санкций против Белоруссии
21:28
Политика
Власти США отказались от идеи вернуться в Договор по открытому небу
21:17
Ближний Восток
В Израиле лидеру палестинского сопротивления предъявили обвинения
21:16
Армия
Американские эксперты восхитились российским дроном-перехватчиком с ловчей сетью
21:13
Африка
Поль Кагаме сравнил работу миссии ООН в ЦАР с действиями миротворцев в Руанде
21:07
Шоу-бизнес
Клава Кока показала "первенца" за 8 миллионов рублей
21:07
Украина
Украинские националисты потребовали навсегда прекратить закупать энергию у России
21:04
Спорт
Сергей Бобровский присоединится к российской сборной на ЧМ по хоккею
21:03
Шоу-бизнес
Никита Джигурда откровенно рассказал о первом сексе
21:00
Общество
Медленная Самара: на 16 улицах снизят разрешенную скорость
21:00
Общество
«Умное голосование» — борьба популизма с ответственной политикой
Все новости

Клава Кока показала "первенца" за 8 миллионов рублей

Шоу-бизнес
Клава Кока показала "первенца" за 8 миллионов рублей
instagram.com  /  @klavacoca

Москва, 27 мая. Поп-певица Клава Кока впервые приобрела себе личный автомобиль. Выбор артистки пал на роскошный Mercedes-Maybach S класса.

Автомобиль был выпущен в 2019 году. По этой причине стоимость на него составила порядка 8 миллионов рублей. Клава Кока рассказала о дорогой покупке в своем Instagram-аккаунте. Она призналась, что очень долго работала, чтобы позволить себе столь смелую мечту.

"Принимаю поздравления. Знакомьтесь, мой первенец Maybach! Мечты сбываются, я вам ни раз это говорила", — поделилась исполнительница радостью в соцсетях.

Певица заявила, что для достижения успеха в любой сфере деятельности нужно усиленно трудиться и быть влюбленным в свое дело. Клава Кока уточнила, что еще два года назад ее обыденным средством передвижения были метро и автобусы, однако теперь она самостоятельно смогла сделать себе столь роскошный подарок.

Ранее знаменитость раскритиковала российских звезд, которые не поют вживую на концертах. Она убеждена, что музыканты, которые не могут петь не под фонограмму, не должны получать за свою работу большие деньги.

Вернуться назад

mercedes автомобиль Кока
Комментировать
Самое популярное
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 120328 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 79271 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Общество 41012 25 мая 2021
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Экономика 33929 26 мая 2021
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 25393 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Все новости / Шоу-бизнес / Клава Кока показала "первенца" за 8 миллионов рублей
Рейтинг@Mail.ru