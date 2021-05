Кристина Уормут станет первой женщиной – министром армии США

Вашингтон, 27 мая. Американский Сенат утвердил 52-летнюю Кристину Уормут на должность министра армии США. Законодатели единогласно проголосовали за это назначение. Информация появилась в Twitter Демократической партии.

CONFIRMED: Christine Elizabeth Wormuth to be Secretary of the Army. By unanimous consent.

На своей новой должности Уормут будет курировать политику, программы и бюджеты связанны с оборонной сферой. Таким образом, она станет первой женщиной на посту министра армии США.

Thank you @samwashdc ! I am so honored to be confirmed as Secretary of the Army! Serving in this role is a tremendous privilege and responsibility!