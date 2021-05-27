Сергей Бобровский присоединится к российской сборной на ЧМ по хоккею

Рига, 27 мая. Российский хоккеист, вратарь клуба НХЛ «Флорида» Сергей Бобровский присоединился на ЧМ по хоккею к сборной России.

«Флорида» проиграла «Тампе» в ночь на 27 мая в шестой игре серии первого раунда плей-офф НХЛ. Счет составил 0:4. «Тампе» удалось выиграть серию до четырех побед — 4:2. О том, что вратарь присоединится к российской сборной и таким образом попадет на чемпионат мира, сообщает ТАСС, ссылаясь на вице-президента ФХР (Федерация хоккея России) Романа Ротенберга.

«Сергей Бобровский присоединится к сборной России и сыграет на чемпионате мира. Вратарь прилетит в Ригу 29 мая», — заявил он.

В пресс-службе Федерации хоккея России уточнили, что спортсмен сыграет в четвертьфинале, матчи которого назначены на 3 июня, как только пройдет обязательный карантин.

Накануне шведская сборная разгромила соперников из Швейцарии на ЧМ по хоккею, проходящем в Риге. Швейцарская команда проиграла со счетом 7:0.