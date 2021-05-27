Никита Джигурда откровенно рассказал о первом сексе

Москва, 27 мая. Российский актер и шоумен Никита Джигурда откровенно рассказал, как обучался искусству любви, и вспомнил свой первый сексуальный опыт.

Артист признался, что первая интимная близость у него была уже после школы. Джигурда назвал себя «поздним в этом плане».

«Она проявляла ко мне симпатию, я и подумал, почему бы и нет – нужна уже практика, а не только знание камасутры по книжке. Это была первая сексуальная связь, не душевная любовь», — цитирует его «Собеседник».

Джигурда заметил, что всегда испытывал искреннюю любовь к женщинам, и это было взаимно. Также артист признался, что гордится тем фактом, что ни одна его любовница никогда не делала аборт. По словам знаменитости, старший брат обучил его некой «технике китайских императоров», благодаря которой можно отсрочить момент оргазма.

«Надо заботиться о партнерше», — заявил Джигурда в интервью.

Актер известен своих развязным и скандальным поведением. В одном из интервью Джигурда рассказал, как полицейские набросились на него в США. В тот момент актер со своей подругой попросту любовались Статуей Свободы. Как отметил артист, по какой-то причине правоохранители решили, что они с приятельницей занимались сексом в общественном месте.