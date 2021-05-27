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27 мая 21:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:51
США
Кристина Уормут станет первой женщиной – министром армии США
21:51
Политика
США готовы помочь при демаркации границы между Арменией и Азербайджаном
21:50
Политика
Протасевич встретился с адвокатом спустя четыре дня после задержания в Минске
21:45
Политика
МИД подтвердил, что США уведомили РФ о невозвращении в Договор по открытому небу
21:37
Экономика
В ПФР объяснили, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии
21:37
Армия
Эксперт указал на уникальные черты бронеавтомобилей «Медведь» и «Водник»
21:36
Общество
Праздник военных моряков: когда отмечают День Северного флота ВМФ России 
21:32
Общество
Диетолог назвала главную опасность сезонных ягод и фруктов
21:30
ФАН-ТВ
«Зона устойчивого развития». Какой путь нужен России?
21:29
Политика
Рар перечислил нечаянных жертв очередного бумеранга санкций против Белоруссии
21:28
Политика
Власти США отказались от идеи вернуться в Договор по открытому небу
21:17
Ближний Восток
В Израиле лидеру палестинского сопротивления предъявили обвинения
21:16
Армия
Американские эксперты восхитились российским дроном-перехватчиком с ловчей сетью
21:13
Африка
Поль Кагаме сравнил работу миссии ООН в ЦАР с действиями миротворцев в Руанде
21:07
Шоу-бизнес
Клава Кока показала "первенца" за 8 миллионов рублей
21:07
Украина
Украинские националисты потребовали навсегда прекратить закупать энергию у России
21:04
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Никита Джигурда откровенно рассказал о первом сексе

Шоу-бизнес
Никита Джигурда откровенно рассказал о первом сексе
Prt Scr youtube.com  /  Super

Москва, 27 мая. Российский актер и шоумен Никита Джигурда откровенно рассказал, как обучался искусству любви, и вспомнил свой первый сексуальный опыт.

Артист признался, что первая интимная близость у него была уже после школы. Джигурда назвал себя «поздним в этом плане».

«Она проявляла ко мне симпатию, я и подумал, почему бы и нет – нужна уже практика, а не только знание камасутры по книжке. Это была первая сексуальная связь, не душевная любовь», — цитирует его «Собеседник».

Джигурда заметил, что всегда испытывал искреннюю любовь к женщинам, и это было взаимно. Также артист признался, что гордится тем фактом, что ни одна его любовница никогда не делала аборт. По словам знаменитости, старший брат обучил его некой «технике китайских императоров», благодаря которой можно отсрочить момент оргазма.

«Надо заботиться о партнерше», — заявил Джигурда в интервью.

Актер известен своих развязным и скандальным поведением. В одном из интервью Джигурда рассказал, как полицейские набросились на него в США. В тот момент актер со своей подругой попросту любовались Статуей Свободы. Как отметил артист, по какой-то причине правоохранители решили, что они с приятельницей занимались сексом в общественном месте.

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актер джигурда любовь
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