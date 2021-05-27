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27 мая 21:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:51
США
Кристина Уормут станет первой женщиной – министром армии США
21:51
Политика
США готовы помочь при демаркации границы между Арменией и Азербайджаном
21:50
Политика
Протасевич встретился с адвокатом спустя четыре дня после задержания в Минске
21:45
Политика
МИД подтвердил, что США уведомили РФ о невозвращении в Договор по открытому небу
21:37
Экономика
В ПФР объяснили, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии
21:37
Армия
Эксперт указал на уникальные черты бронеавтомобилей «Медведь» и «Водник»
21:36
Общество
Праздник военных моряков: когда отмечают День Северного флота ВМФ России 
21:32
Общество
Диетолог назвала главную опасность сезонных ягод и фруктов
21:30
ФАН-ТВ
«Зона устойчивого развития». Какой путь нужен России?
21:29
Политика
Рар перечислил нечаянных жертв очередного бумеранга санкций против Белоруссии
21:28
Политика
Власти США отказались от идеи вернуться в Договор по открытому небу
21:17
Ближний Восток
В Израиле лидеру палестинского сопротивления предъявили обвинения
21:16
Армия
Американские эксперты восхитились российским дроном-перехватчиком с ловчей сетью
21:13
Африка
Поль Кагаме сравнил работу миссии ООН в ЦАР с действиями миротворцев в Руанде
21:07
Шоу-бизнес
Клава Кока показала "первенца" за 8 миллионов рублей
21:07
Украина
Украинские националисты потребовали навсегда прекратить закупать энергию у России
21:04
Спорт
Сергей Бобровский присоединится к российской сборной на ЧМ по хоккею
21:03
Шоу-бизнес
Никита Джигурда откровенно рассказал о первом сексе
21:00
Общество
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Поль Кагаме сравнил работу миссии ООН в ЦАР с действиями миротворцев в Руанде

Африка
Поль Кагаме сравнил работу миссии ООН в ЦАР с действиями миротворцев в Руанде
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Банги, 27 мая. Президент Руанды Поль Кагаме выразил сомнения в способности многоаспектной миссии ООН в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА) выполнять возложенные на нее задачи.

В интервью для популярного издания Jeune Afrique Кагаме сравнил деятельность МИНУСКА в ЦАР с работой миссии ООН по оказанию помощи Руанде (МООНПР) во время геноцида тутси. Тогда миротворцы фактически самоустранились от участия в жизни республики, позволив хуту уничтожить около миллиона человек.

Поль Кагаме сравнил работу миссии ООН в ЦАР с действиями миротворцев в Руанде
Федеральное агентство новостей  / 

В связи с этим Кагаме считает важным не столько присутствие военнослужащих своей страны в составе МИНУСКА, сколько деятельность руандийского спецназа, прибывшего в Центральноафриканскую Республику по официальной просьбе Банги.

«Мы направили наши войска в ЦАР по двум причинам: во-первых, для защиты своих миротворцев в составе миссии ООН. Во-вторых, для содействия обеспечению выборов. Вот почему мы противостоим боевикам силами, которые не входят в МИНУСКА», — заявил он.

Поль Кагаме опроверг возможность совместных действий руандийских военнослужащих и российских инструкторов, также помогающих армии ЦАР. В отличие от присланного Кигали спецназа, Москва направила в Центральноафриканскую Республику инструкторов, которые не участвуют в сражениях, а занимаются подготовкой личного состава национальной армии (FACA).

Поль Кагаме сравнил работу миссии ООН в ЦАР с действиями миротворцев в Руанде
facebook.com  / @La Renaissance

Обученные специалистами из РФ военнослужащие FACA проявили высокую боеготовность и тактические навыки, что обусловило разгром действовавших в стране вооруженных группировок.

Во время выступления на премьере нового российско-центральноафриканского фильма «Турист» глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов заявил, что благодаря российским специалистам FACA стала одной из наиболее сильных армий в Африке.

«Должен вам сказать, что российские инструкторы качественно обучили армию ЦАР, подняли ее боеспособность. FACA умеет воевать по-настоящему, действует слаженно и эффективно. Могу сказать, что армия ЦАР — одна из самых хорошо подготовленных на континенте», — отметил глава СОМБ.

Поль Кагаме сравнил работу миссии ООН в ЦАР с действиями миротворцев в Руанде
Федеральное агентство новостей  / 

Центральноафриканцы не раз выходили на демонстрации, чтобы выразить благодарность России за протянутую руку помощи. Однако к миссии ООН они настроены крайне негативно.

Жители ЦАР уверены, что именно «голубые каски» поставляют оставшимся в стране радикалам мины, ввоз которых запрещен оружейным эмбарго ООН. Также существуют доказательства сотрудничества боевиков с миротворцами МИНУСКА и разграбления последними природных богатств республики.

В связи с этим в Банги и провинциальных городах ЦАР еженедельно проходят марши с требованием немедленного вывода «голубых касок» из государства.

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африка цар руанда
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