Поль Кагаме сравнил работу миссии ООН в ЦАР с действиями миротворцев в Руанде

Банги, 27 мая. Президент Руанды Поль Кагаме выразил сомнения в способности многоаспектной миссии ООН в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА) выполнять возложенные на нее задачи.

В интервью для популярного издания Jeune Afrique Кагаме сравнил деятельность МИНУСКА в ЦАР с работой миссии ООН по оказанию помощи Руанде (МООНПР) во время геноцида тутси. Тогда миротворцы фактически самоустранились от участия в жизни республики, позволив хуту уничтожить около миллиона человек.

Федеральное агентство новостей /

В связи с этим Кагаме считает важным не столько присутствие военнослужащих своей страны в составе МИНУСКА, сколько деятельность руандийского спецназа, прибывшего в Центральноафриканскую Республику по официальной просьбе Банги.

«Мы направили наши войска в ЦАР по двум причинам: во-первых, для защиты своих миротворцев в составе миссии ООН. Во-вторых, для содействия обеспечению выборов. Вот почему мы противостоим боевикам силами, которые не входят в МИНУСКА», — заявил он.

Поль Кагаме опроверг возможность совместных действий руандийских военнослужащих и российских инструкторов, также помогающих армии ЦАР. В отличие от присланного Кигали спецназа, Москва направила в Центральноафриканскую Республику инструкторов, которые не участвуют в сражениях, а занимаются подготовкой личного состава национальной армии (FACA).

facebook.com / @La Renaissance

Обученные специалистами из РФ военнослужащие FACA проявили высокую боеготовность и тактические навыки, что обусловило разгром действовавших в стране вооруженных группировок.

Во время выступления на премьере нового российско-центральноафриканского фильма «Турист» глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов заявил, что благодаря российским специалистам FACA стала одной из наиболее сильных армий в Африке.

«Должен вам сказать, что российские инструкторы качественно обучили армию ЦАР, подняли ее боеспособность. FACA умеет воевать по-настоящему, действует слаженно и эффективно. Могу сказать, что армия ЦАР — одна из самых хорошо подготовленных на континенте», — отметил глава СОМБ.

Федеральное агентство новостей /

Центральноафриканцы не раз выходили на демонстрации, чтобы выразить благодарность России за протянутую руку помощи. Однако к миссии ООН они настроены крайне негативно.

Жители ЦАР уверены, что именно «голубые каски» поставляют оставшимся в стране радикалам мины, ввоз которых запрещен оружейным эмбарго ООН. Также существуют доказательства сотрудничества боевиков с миротворцами МИНУСКА и разграбления последними природных богатств республики.

В связи с этим в Банги и провинциальных городах ЦАР еженедельно проходят марши с требованием немедленного вывода «голубых касок» из государства.