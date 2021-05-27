Сенатор Яцкин рассказал о взаимосвязи состояния водоемов и качества госуправления

Москва, 27 мая. Первый зампред Совфеда Андрей Яцкин определил эффективное управление водными ресурсами как важную опору устойчивого развития «зеленой экономики».

Андрей Яцкин провел круглый стол на тему «Реки без границ: интегрированное управление водными ресурсами». Соответствующее мероприятие состоялось в рамках IX Невского международного экологического конгресса. По его словам, от состояния водных объектов зависит большое количество экосистем, здоровье и качество жизнедеятельности граждан, экологическая безопасность и работа многих секторов экономики.

Яцкин определил эффективное управление водными ресурсами как важную опору устойчивого развития «зеленой экономики». Кроме того, первый вице-спикер Совфеда обозначил основные проблемы, включая обмеление и загрязнение рек, деградацию экосистем и безрезультативное использование водоемов. Отдельно Яцкин обратил внимание на инициативу по оздоровлению и совершенствованию водохозяйственного комплекса бассейна Дона, которая разрабатывается в тесном взаимодействии с Совфедом, правительством и регионами Придонья.

«Эффективно управлять трансграничными водными объектами, решать проблемы их экологической безопасности можно только в рамках международного и межрегионального приграничного сотрудничества», — уточнил первый зампред Совфеда.

Он также отметил значительный опыт конструктивного сотрудничества, накопленного российской стороной в рамках межправительственных соглашений с соседними государствами, совместное использование и охрану трансграничных водоемов. Общее состояние водных объектов считается важным показателем качества госуправления, резюмировал Яцкин.