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27 мая 21:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:51
США
Кристина Уормут станет первой женщиной – министром армии США
21:51
Политика
США готовы помочь при демаркации границы между Арменией и Азербайджаном
21:50
Политика
Протасевич встретился с адвокатом спустя четыре дня после задержания в Минске
21:45
Политика
МИД подтвердил, что США уведомили РФ о невозвращении в Договор по открытому небу
21:37
Экономика
В ПФР объяснили, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии
21:37
Армия
Эксперт указал на уникальные черты бронеавтомобилей «Медведь» и «Водник»
21:36
Общество
Праздник военных моряков: когда отмечают День Северного флота ВМФ России 
21:32
Общество
Диетолог назвала главную опасность сезонных ягод и фруктов
21:30
ФАН-ТВ
«Зона устойчивого развития». Какой путь нужен России?
21:29
Политика
Рар перечислил нечаянных жертв очередного бумеранга санкций против Белоруссии
21:28
Политика
Власти США отказались от идеи вернуться в Договор по открытому небу
21:17
Ближний Восток
В Израиле лидеру палестинского сопротивления предъявили обвинения
21:16
Армия
Американские эксперты восхитились российским дроном-перехватчиком с ловчей сетью
21:13
Африка
Поль Кагаме сравнил работу миссии ООН в ЦАР с действиями миротворцев в Руанде
21:07
Шоу-бизнес
Клава Кока показала "первенца" за 8 миллионов рублей
21:07
Украина
Украинские националисты потребовали навсегда прекратить закупать энергию у России
21:04
Спорт
Сергей Бобровский присоединится к российской сборной на ЧМ по хоккею
21:03
Шоу-бизнес
Никита Джигурда откровенно рассказал о первом сексе
21:00
Общество
Медленная Самара: на 16 улицах снизят разрешенную скорость
21:00
Общество
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Сенатор Яцкин рассказал о взаимосвязи состояния водоемов и качества госуправления

Экономика
Сенатор Яцкин рассказал о взаимосвязи состояния водоемов и качества госуправления
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 27 мая. Первый зампред Совфеда Андрей Яцкин определил эффективное управление водными ресурсами как важную опору устойчивого развития «зеленой экономики».

Андрей Яцкин провел круглый стол на тему «Реки без границ: интегрированное управление водными ресурсами». Соответствующее мероприятие состоялось в рамках IX Невского международного экологического конгресса. По его словам, от состояния водных объектов зависит большое количество экосистем, здоровье и качество жизнедеятельности граждан, экологическая безопасность и работа многих секторов экономики.

Яцкин определил эффективное управление водными ресурсами как важную опору устойчивого развития «зеленой экономики». Кроме того, первый вице-спикер Совфеда обозначил основные проблемы, включая обмеление и загрязнение рек, деградацию экосистем и безрезультативное использование водоемов. Отдельно Яцкин обратил внимание на инициативу по оздоровлению и совершенствованию водохозяйственного комплекса бассейна Дона, которая разрабатывается в тесном взаимодействии с Совфедом, правительством и регионами Придонья.

«Эффективно управлять трансграничными водными объектами, решать проблемы их экологической безопасности можно только в рамках международного и межрегионального приграничного сотрудничества», — уточнил первый зампред Совфеда.

Он также отметил значительный опыт конструктивного сотрудничества, накопленного российской стороной в рамках межправительственных соглашений с соседними государствами, совместное использование и охрану трансграничных водоемов. Общее состояние водных объектов считается важным показателем качества госуправления, резюмировал Яцкин.

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совфед водные ресурсы Яцкин
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Все новости / Экономика / Сенатор Яцкин рассказал о взаимосвязи состояния водоемов и качества госуправления
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