Байден пообещал опубликовать отчет о проверке версии происхождения коронавируса

Вашингтон, 27 мая. Президент США Джо Байден заявил, что обнародует отчет о происхождении коронавирусной инфекции, если он не выяснит новые подробности, о которых ранее не знал.

Американский лидер ранее сообщил, что разведсообщество США допускает две версии происхождения коронавируса. Согласно первой, он передался от человека к животному. Согласно второй, это произошло из-за лабораторной утечки. В течение трех месяцев специалисты должны собрать и проанализировать информацию по этому вопросу. После — доложить о результатах Байдену.

«Он пообещал опубликовать результаты 90-дневной проверки по версии лабораторной утечки, если не проявится что-либо, о чем он «не предупрежден»», — сообщили в пресс-службе Белого дома.

Ранее израильские ученые рассказали об уникальной способности COVID-19 к быстрому размножению.