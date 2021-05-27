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27 мая 21:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:51
США
Кристина Уормут станет первой женщиной – министром армии США
21:51
Политика
США готовы помочь при демаркации границы между Арменией и Азербайджаном
21:50
Политика
Протасевич встретился с адвокатом спустя четыре дня после задержания в Минске
21:45
Политика
МИД подтвердил, что США уведомили РФ о невозвращении в Договор по открытому небу
21:37
Экономика
В ПФР объяснили, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии
21:37
Армия
Эксперт указал на уникальные черты бронеавтомобилей «Медведь» и «Водник»
21:36
Общество
Праздник военных моряков: когда отмечают День Северного флота ВМФ России 
21:32
Общество
Диетолог назвала главную опасность сезонных ягод и фруктов
21:30
ФАН-ТВ
«Зона устойчивого развития». Какой путь нужен России?
21:29
Политика
Рар перечислил нечаянных жертв очередного бумеранга санкций против Белоруссии
21:28
Политика
Власти США отказались от идеи вернуться в Договор по открытому небу
21:17
Ближний Восток
В Израиле лидеру палестинского сопротивления предъявили обвинения
21:16
Армия
Американские эксперты восхитились российским дроном-перехватчиком с ловчей сетью
21:13
Африка
Поль Кагаме сравнил работу миссии ООН в ЦАР с действиями миротворцев в Руанде
21:07
Шоу-бизнес
Клава Кока показала "первенца" за 8 миллионов рублей
21:07
Украина
Украинские националисты потребовали навсегда прекратить закупать энергию у России
21:04
Спорт
Сергей Бобровский присоединится к российской сборной на ЧМ по хоккею
21:03
Шоу-бизнес
Никита Джигурда откровенно рассказал о первом сексе
21:00
Общество
Медленная Самара: на 16 улицах снизят разрешенную скорость
21:00
Общество
«Умное голосование» — борьба популизма с ответственной политикой
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В Совфеде указали на важность сохранения природы Арктики

Экономика
В Совфеде указали на важность сохранения природы Арктики
arctic-russia.ru

Санкт-Петербург, 27 мая. «Круглый стол» на тему «Арктика: актуальные экологические вопросы» состоялся в Санкт-Петербурге на IX Невском международном экологическом конгрессе.

Модератором переговоров выступила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. По ее словам, Арктика является регионом особых стратегических интересов для РФ, где добывается большое количество нефти и газа.

«Необходимо обеспечить баланс между экономическим развитием и сбережением арктической природы», — цитирует Карелову пресс-служба Совета Федерации.

По словам Кареловой, в России потепление климата идет интенсивнее, чем в целом на планете, особенно в Арктическом регионе. Этот процесс влечет серьезные риски, в числе которых разрушение инфраструктуры, вспышки инфекционных заболеваний, снижение популяций ряда арктических видов флоры и фауны.

Участники «круглого стола» в связи с этим предложили учесть необходимость внедрения государственной сети мониторинга состояния многолетнемерзлых грунтов с применением современных технологий. В числе инициатив также прозвучали ликвидация вредных последствий антропогенного воздействия на природу и реабилитация территорий, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности.

Налогообложение платежей за ущерб экологии могут отменить в России. Такое поручение Минфину, Минприроды и Минэкономразвития дал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

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арктика экология карелова
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Все новости / Экономика / В Совфеде указали на важность сохранения природы Арктики
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