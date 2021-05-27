В Совфеде указали на важность сохранения природы Арктики

Санкт-Петербург, 27 мая. «Круглый стол» на тему «Арктика: актуальные экологические вопросы» состоялся в Санкт-Петербурге на IX Невском международном экологическом конгрессе.

Модератором переговоров выступила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. По ее словам, Арктика является регионом особых стратегических интересов для РФ, где добывается большое количество нефти и газа.

«Необходимо обеспечить баланс между экономическим развитием и сбережением арктической природы», — цитирует Карелову пресс-служба Совета Федерации.

По словам Кареловой, в России потепление климата идет интенсивнее, чем в целом на планете, особенно в Арктическом регионе. Этот процесс влечет серьезные риски, в числе которых разрушение инфраструктуры, вспышки инфекционных заболеваний, снижение популяций ряда арктических видов флоры и фауны.

Участники «круглого стола» в связи с этим предложили учесть необходимость внедрения государственной сети мониторинга состояния многолетнемерзлых грунтов с применением современных технологий. В числе инициатив также прозвучали ликвидация вредных последствий антропогенного воздействия на природу и реабилитация территорий, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности.

Налогообложение платежей за ущерб экологии могут отменить в России. Такое поручение Минфину, Минприроды и Минэкономразвития дал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.