Швиммер признался, что был «по уши» влюблен в Энистон на съемках «Друзей»

Лос-Анджелес, 27 мая. Голливудский актер Дэвид Швиммер рассказал правду об отношениях с партнершей по сериалу «Друзья» Дженнифер Энистон. Выяснилось, что между ними были чувства и вне кадра.

Видеосервис HBO выпустил специальный эпизод сериала «Друзья». Выпуск длительностью почти два часа снят в формате ток-шоу, в котором актеры рассказывали интересные факты со съемок. Швиммер признался, что был «по уши» влюблен в Энистон, как и его персонаж в ситкоме.

«В какой-то момент было ясно, что мы оба испытываем симпатии друг к другу, но мы были, как два корабля, проплывающие мимо друг друга в море, из-за того, что один из нас постоянно находился в отношениях с кем-то другим. И поэтому мы никогда не пересекли эту черту», — объяснил Швиммер.

В первом сезоне персонаж Швиммера Росс Геллер страдал от неразделенных чувств к героине Энистон Рэйчел Грин. Пара никак не могла сойтись из-за разных ухажеров, которые перетягивали внимание блондинки. Примерно то же самое происходило с артистами и в жизни. В какой-то момент актриса пошутила, что, возможно, их первый поцелуй состоится перед камерами.

«Я помню, как однажды сказала Дэвиду: «Будет такой облом, если первый раз, когда мы с тобой по-настоящему поцелуемся, покажут по национальному телевидению». Конечно, первый раз мы поцеловались в том кафе», — рассказала актриса в спецэпизоде.

Осознавая невозможность совместного будущего, актеры решили направить все свои чувства друг к другу на персонажей ситкома. Кроме того, звездам запрещались романы на съемочной площадке.

В одном из интервью исполнитель роли Чендлера Бинга, актер Мэттью Перри, рассказал, что они сами боялись нарушить атмосферу, царящую на съемках, и создали этот запрет.