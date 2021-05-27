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27 мая 21:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:51
США
Кристина Уормут станет первой женщиной – министром армии США
21:51
Политика
США готовы помочь при демаркации границы между Арменией и Азербайджаном
21:50
Политика
Протасевич встретился с адвокатом спустя четыре дня после задержания в Минске
21:45
Политика
МИД подтвердил, что США уведомили РФ о невозвращении в Договор по открытому небу
21:37
Экономика
В ПФР объяснили, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии
21:37
Армия
Эксперт указал на уникальные черты бронеавтомобилей «Медведь» и «Водник»
21:36
Общество
Праздник военных моряков: когда отмечают День Северного флота ВМФ России 
21:32
Общество
Диетолог назвала главную опасность сезонных ягод и фруктов
21:30
ФАН-ТВ
«Зона устойчивого развития». Какой путь нужен России?
21:29
Политика
Рар перечислил нечаянных жертв очередного бумеранга санкций против Белоруссии
21:28
Политика
Власти США отказались от идеи вернуться в Договор по открытому небу
21:17
Ближний Восток
В Израиле лидеру палестинского сопротивления предъявили обвинения
21:16
Армия
Американские эксперты восхитились российским дроном-перехватчиком с ловчей сетью
21:13
Африка
Поль Кагаме сравнил работу миссии ООН в ЦАР с действиями миротворцев в Руанде
21:07
Шоу-бизнес
Клава Кока показала "первенца" за 8 миллионов рублей
21:07
Украина
Украинские националисты потребовали навсегда прекратить закупать энергию у России
21:04
Спорт
Сергей Бобровский присоединится к российской сборной на ЧМ по хоккею
21:03
Шоу-бизнес
Никита Джигурда откровенно рассказал о первом сексе
21:00
Общество
Медленная Самара: на 16 улицах снизят разрешенную скорость
21:00
Общество
«Умное голосование» — борьба популизма с ответственной политикой
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Швиммер признался, что был «по уши» влюблен в Энистон на съемках «Друзей»

Шоу-бизнес
Швиммер признался, что был «по уши» влюблен в Энистон на съемках «Друзей»
Кадр из сериала «Друзья»

Лос-Анджелес, 27 мая. Голливудский актер Дэвид Швиммер рассказал правду об отношениях с партнершей по сериалу «Друзья» Дженнифер Энистон. Выяснилось, что между ними были чувства и вне кадра.

Видеосервис HBO выпустил специальный эпизод сериала «Друзья». Выпуск длительностью почти два часа снят в формате ток-шоу, в котором актеры рассказывали интересные факты со съемок. Швиммер признался, что был «по уши» влюблен в Энистон, как и его персонаж в ситкоме.

«В какой-то момент было ясно, что мы оба испытываем симпатии друг к другу, но мы были, как два корабля, проплывающие мимо друг друга в море, из-за того, что один из нас постоянно находился в отношениях с кем-то другим. И поэтому мы никогда не пересекли эту черту», — объяснил Швиммер.

В первом сезоне персонаж Швиммера Росс Геллер страдал от неразделенных чувств к героине Энистон Рэйчел Грин. Пара никак не могла сойтись из-за разных ухажеров, которые перетягивали внимание блондинки. Примерно то же самое происходило с артистами и в жизни. В какой-то момент актриса пошутила, что, возможно, их первый поцелуй состоится перед камерами.

«Я помню, как однажды сказала Дэвиду: «Будет такой облом, если первый раз, когда мы с тобой по-настоящему поцелуемся, покажут по национальному телевидению». Конечно, первый раз мы поцеловались в том кафе», — рассказала актриса в спецэпизоде.

Осознавая невозможность совместного будущего, актеры решили направить все свои чувства друг к другу на персонажей ситкома. Кроме того, звездам запрещались романы на съемочной площадке.

В одном из интервью исполнитель роли Чендлера Бинга, актер Мэттью Перри, рассказал, что они сами боялись нарушить атмосферу, царящую на съемках, и создали этот запрет.

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сериал энистон друзья Швиммер
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Все новости / Шоу-бизнес / Швиммер признался, что был «по уши» влюблен в Энистон на съемках «Друзей»
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