Министр транспорта Ирландии заявил о решении ICAO расследовать инцидент с Ryanair

Дублин, 27 мая. Международная организация гражданской авиации (ICAO) решила расследовать ситуацию с экстренной посадкой лайнера авиакомпании Ryanair в Минске, заявил глава Минтранса Ирландии.

Промежуточные итоги разбирательства будут представлены общественности к 25 июня, отметили в министерстве.

Пассажирский самолет, следовавший 23 мая по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о взрывчатке на борту. В самолете находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.