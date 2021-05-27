Депутат Рады призвал правительство остановить корпоративный произвол на Украине

Киев, 27 мая. Депутат Верховной рады Украины Антон Киссе призвал правительство страны остановить корпоративный произвол Минсоцполитики, Пенсионного фонда и «Укрпочты».

Как отметил парламентарий, недостаточно заявлений премьер-министра Дениса Шмыгаля. Правительство должно прекратить «необдуманные эксперименты над людьми», указал он.

«Власть, банки и «Укрпочта» превратились в тиранов, которые прикрываются пенсионерами, чтобы «продавить» собственные цели. Нельзя, отстаивая собственные интересы, грубо пренебрегать правами и свободами одной из наиболее уязвимых социальных групп Украины», — высказался нардеп.

Сейчас пенсии людей могут не просто остаться мизерными, а оказаться недостижимыми, сказал Киссе.

Власти Украины внесли изменения в процедуру доставки пенсий. Так, с 1 сентября большинство выплат пенсий и социальной помощи будет осуществляться на карточки, но в большинстве сел нет банкоматов и терминалов.

Ранее стало известно, что сотни украинцев, проходивших лечение в Белоруссии, стали заложниками решения киевских властей. Украина приостановила авиасообщение с соседней страной.