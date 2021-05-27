Аналитики сомневаются в скором возобновлении роста биткоина

Москва, 27 мая. Стоимость биткоина вновь превысила 40 тысяч долларов, однако, по мнению аналитиков крипторынка, говорить о наметившейся тенденции к росту актива пока рано.

Гендиректор финансовой компании Newcent Владимир Сметанин уверен, что обвала котировок на 50% и выше в ближайшее время не произойдет. По его словам, хорошей ценой для покупки биткоина является уровень в 31-38 тыс. долларов.

Последние данные рынка говорят об остановке активной фазы падения биткоина, отметил в комментарии РБК директор по развитию платформы TradingView в России Виталий Кирпичев. Он прогнозирует, что цифровая монета может подорожать максимум до 44 тысяч долларов, после чего не исключен отскок вниз.

Потери инвесторов в результате обвала крипторынка на прошлой неделе стали самыми крупными за всю историю. В период с 17 по 23 мая держатели биткоина потеряли в общей сложности 14,2 млрд долларов.