Генпрокурор Украины отрицает политическую подоплеку дела Медведчука

Киев, 27 мая. Дело в отношении главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука не является политизированным, заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

По ее словам, современный Офис генерального прокурора не смотрит на «пророссийскость политиков», а также не является политизированным. Об этом Венедиктова рассказала в интервью телеканалу «Украина 24».

«Мы не за кумовство и не против кумовства. Мы не о родственных связях, мы не о политических программах или амбициях. Мы об уголовном производстве. Нарушил закон? Отвечай», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что глава «Оппозиционной платформы — За жизнь» выиграл суд у советника главы украинского внешнеполитического ведомства Зоряна Шкиряка по защите чести и достоинства. Оболонский районный суд Киева признал недостоверным и порочащим честь Медведчука материал, который распространил Шкиряк в социальной сети Facebook.