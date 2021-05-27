Фондовый рынок РФ продолжает расти на фоне оптимизма инвесторов

Москва, 27 мая. Акции российского рынка сохраняют положительную динамику благодаря нескольким факторам.

Вторые торги подряд биржа РФ прибавляет. Примечательно, что акции растут вместе с нефтью и зарубежными рынками. В Соединенных Штатах опубликовали хорошую статистику, а Московская биржа повторно обновляет свой рекорд. Лидерами на торгах становятся TCS Group, Mail.ru Group и ВТБ. Об этом пишет «Интерфакс».

Мосбиржа достигла 3738,68 пункта, поднявшись на 0,7%. Индекс РТС вырос на 0,8%, дойдя до 1603,67 пункта, что является наивысшим значением с января предыдущего года. Ключевые бумаги торговались на площадке в диапазоне 9%.

Курс доллара ослаб по отношению к рублю на 0,05 единицы. Американская валюта дошла до позиции в 73,47 рубля. Аналитик «Альфа-банка» Джон Волш считает, что игроки достаточно оптимистично настроены, так как они разделили мнение Федрезерва, согласно которому нынешняя инфляция носит временный характер. При этом индекс доллара находился недавно у минимальных значений после того, как ФРС США опубликовала свой апрельский протокол.