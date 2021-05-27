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27 мая 21:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:50
Политика
Протасевич встретился с адвокатом спустя четыре дня после задержания в Минске
21:45
Политика
МИД подтвердил, что США уведомили РФ о невозвращении в Договор по открытому небу
21:37
Экономика
В ПФР объяснили, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии
21:37
Армия
Эксперт указал на уникальные черты бронеавтомобилей «Медведь» и «Водник»
21:36
Общество
Праздник военных моряков: когда отмечают День Северного флота ВМФ России 
21:32
Общество
Диетолог назвала главную опасность сезонных ягод и фруктов
21:30
ФАН-ТВ
«Зона устойчивого развития». Какой путь нужен России?
21:29
Политика
Рар перечислил нечаянных жертв очередного бумеранга санкций против Белоруссии
21:28
Политика
Власти США отказались от идеи вернуться в Договор по открытому небу
21:17
Ближний Восток
В Израиле лидеру палестинского сопротивления предъявили обвинения
21:16
Армия
Американские эксперты восхитились российским дроном-перехватчиком с ловчей сетью
21:13
Африка
Поль Кагаме сравнил работу миссии ООН в ЦАР с действиями миротворцев в Руанде
21:07
Шоу-бизнес
Клава Кока показала "первенца" за 8 миллионов рублей
21:07
Украина
Украинские националисты потребовали навсегда прекратить закупать энергию у России
21:04
Спорт
Сергей Бобровский присоединится к российской сборной на ЧМ по хоккею
21:03
Шоу-бизнес
Никита Джигурда откровенно рассказал о первом сексе
21:00
Общество
Медленная Самара: на 16 улицах снизят разрешенную скорость
21:00
Общество
«Умное голосование» — борьба популизма с ответственной политикой
20:59
Общество
Собянин оценил качество новой школы в ТиНАО
20:59
Политика
Министр транспорта Ирландии заявил о решении ICAO расследовать инцидент с Ryanair
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Рустам Солнцев заявил, что об уходе «невменяемой» Бузовой из «Дома-2» никто не жалеет

Шоу-бизнес
Рустам Солнцев заявил, что об уходе «невменяемой» Бузовой из «Дома-2» никто не жалеет
instagram.com  /  @rustamsolncev_

Москва, 27 мая. Шоумен Рустам Солнцев прокомментировал реакцию певицы Ольги Бузовой на назначение ее экс-бойфренда, рэпера Давида Манукяна, более известного как Дава, на пост ведущего шоу «Дом-2».

Бывший возлюбленный артистки, отказавшейся перейти на новую площадку вместе со скандальной телестройкой, продолжает уверенно расти в карьерном плане. Дава опробовал себя в роли ведущего «Дома-2», перезапущенного на канале «Ю». Бузова никак не отреагировала на эту новость, что навело шоумена Рустама Солнцева на мысли о ее «невменяемости».

«Я думаю, что она ничего не думает. Потому что она невменяема последние года три. Сознание чем-то расширяется. Это, по-моему, ясно и видно из ее сторис, публичных каких-то ее появлений. У нее что-то с головой», — поделился мнением бывший участник реалити-шоу.

По словам Солнцева, Бузова постоянно находится в состоянии прострации. Он напомнил, как телеведущая записывала Stories в Instagram во время минуты молчания на 9 Мая, а также прогуливалась около храма в откровенном наряде. Шоумен признался, что он поздравил продюсеров «Дома-2» после того, как Бузова отказалась от поста ведущей. О таком решении звезды никто не жалеет, отметил он.

За фотосессию в храме с открытым животом по певице прошелся не только Рустам Солнцев, но и светский обозреватель Лена Миро. Она удивилась тому, что знаменитость в таком виде пустили в священное место.

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бузова дом-2 солнцев дава
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Все новости / Шоу-бизнес / Рустам Солнцев заявил, что об уходе «невменяемой» Бузовой из «Дома-2» никто не жалеет
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