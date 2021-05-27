Рустам Солнцев заявил, что об уходе «невменяемой» Бузовой из «Дома-2» никто не жалеет

Москва, 27 мая. Шоумен Рустам Солнцев прокомментировал реакцию певицы Ольги Бузовой на назначение ее экс-бойфренда, рэпера Давида Манукяна, более известного как Дава, на пост ведущего шоу «Дом-2».

Бывший возлюбленный артистки, отказавшейся перейти на новую площадку вместе со скандальной телестройкой, продолжает уверенно расти в карьерном плане. Дава опробовал себя в роли ведущего «Дома-2», перезапущенного на канале «Ю». Бузова никак не отреагировала на эту новость, что навело шоумена Рустама Солнцева на мысли о ее «невменяемости».

«Я думаю, что она ничего не думает. Потому что она невменяема последние года три. Сознание чем-то расширяется. Это, по-моему, ясно и видно из ее сторис, публичных каких-то ее появлений. У нее что-то с головой», — поделился мнением бывший участник реалити-шоу.

По словам Солнцева, Бузова постоянно находится в состоянии прострации. Он напомнил, как телеведущая записывала Stories в Instagram во время минуты молчания на 9 Мая, а также прогуливалась около храма в откровенном наряде. Шоумен признался, что он поздравил продюсеров «Дома-2» после того, как Бузова отказалась от поста ведущей. О таком решении звезды никто не жалеет, отметил он.

За фотосессию в храме с открытым животом по певице прошелся не только Рустам Солнцев, но и светский обозреватель Лена Миро. Она удивилась тому, что знаменитость в таком виде пустили в священное место.