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27 мая 21:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:50
Политика
Протасевич встретился с адвокатом спустя четыре дня после задержания в Минске
21:45
Политика
МИД подтвердил, что США уведомили РФ о невозвращении в Договор по открытому небу
21:37
Экономика
В ПФР объяснили, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии
21:37
Армия
Эксперт указал на уникальные черты бронеавтомобилей «Медведь» и «Водник»
21:36
Общество
Праздник военных моряков: когда отмечают День Северного флота ВМФ России 
21:32
Общество
Диетолог назвала главную опасность сезонных ягод и фруктов
21:30
ФАН-ТВ
«Зона устойчивого развития». Какой путь нужен России?
21:29
Политика
Рар перечислил нечаянных жертв очередного бумеранга санкций против Белоруссии
21:28
Политика
Власти США отказались от идеи вернуться в Договор по открытому небу
21:17
Ближний Восток
В Израиле лидеру палестинского сопротивления предъявили обвинения
21:16
Армия
Американские эксперты восхитились российским дроном-перехватчиком с ловчей сетью
21:13
Африка
Поль Кагаме сравнил работу миссии ООН в ЦАР с действиями миротворцев в Руанде
21:07
Шоу-бизнес
Клава Кока показала "первенца" за 8 миллионов рублей
21:07
Украина
Украинские националисты потребовали навсегда прекратить закупать энергию у России
21:04
Спорт
Сергей Бобровский присоединится к российской сборной на ЧМ по хоккею
21:03
Шоу-бизнес
Никита Джигурда откровенно рассказал о первом сексе
21:00
Общество
Медленная Самара: на 16 улицах снизят разрешенную скорость
21:00
Общество
«Умное голосование» — борьба популизма с ответственной политикой
20:59
Общество
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20:59
Политика
Министр транспорта Ирландии заявил о решении ICAO расследовать инцидент с Ryanair
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Эксперты объяснили превосходство российской авиации над западной

Армия
Эксперты объяснили превосходство российской авиации над западной
Федеральное агентство новостей  /  MSgt Donald Allen / Public Domain / Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Москва, 27 мая. Военные эксперты продолжают сравнивать российский Су-57 и F-35 и находят все новые преимущества российской передовой технологии пятого поколения, пишет Ren.tv.

Россия уже вписала свое имя в историю мировой авиации золотыми буквами. Самые сложные фигуры высшего пилотажа: «колокол», управляемый «штопор», «мертвая петля» — все они навсегда будут закреплены за именами выдающихся отечественных пилотов. Не менее важна и заслуга конструкторов — только благодаря силе инженерной мысли наши летчики могут исполнять фигуры высшего пилотажа.

Мы живем в эпоху новой гонки вооружений. Однако если раньше СССР и США соревновались в размерах своих «ядерных триад», то сейчас на первый план вышла война технологий — кто сумеет представить разработку, у которой нет аналогов, кому придется долгие годы гнаться за полетом мысли оппонента.

Сейчас военные эксперты со всех концов света смакуют и разбирают на детали два главных истребителя современности — российский Су-57 и американский F-35. Российская разработка пятого поколения пусть пока и присутствует на вооружении в единичном экземпляре, но уже дает фору многомиллиардному американскому самолету, уверен военный обозреватель Дмитрий Дрозденко.

Когда мы говорим о самолетах, следует объективно оценивать сильные и слабые стороны каждого из них, уверяет эксперт. У Су-57 слабости тоже есть.Во-первых, это электроника. После распада СССР Россия все чаще закупала комплектующие из-за рубежа, из-за чего сейчас российский истребитель отстает от западного конкурента в этом аспекте. Также отечественный самолет виден на всех радарах — Су-57 оснащен не самыми эффективными стелс-системами, уверяет эксперт. Впрочем, оговаривается он, американский F-35 тоже может провести в режиме «невидимки» всего два боевых вылета, после чего переходит в так называемый «режим зверя».

Однако американские «звери» боятся... грозы. И это не фигура речи. Оказалось, что передовой самолет ВВС США и НАТО, в разработку которого было вложено 55 миллиардов долларов, абсолютно бесполезен в условиях грозы или града. Самая передовая разработка американской военной авиации может показать всю боевую мощь только в условиях, близких к идеальным.

Здесь на первый план выходят преимущества российского Су-57 — беспрецедентная маневренность и живучесть. Российский самолет не так зависим от погодных условий, а отклонение на 20 градусов исполняет в считаные секунды — результаты, которым может похвастаться далеко не каждый истребитель. Ни один другой истребитель на планете не способен на тот спектр боевых маневров, которыми может похвастаться российская машина, уверяет Дрозденко. А в качестве примера того, насколько живучи отечественные военные машины, эксперт рассказал историю, приключившуюся в Афганистане с советским Су-25. Штурмовик "поймал" зенитную ракету в один из двигателей, однако не просто не развалился в воздухе, но и смог успешно завершить операцию и вернуться на аэродром базирования.

Похожего мнения о российских самолетах придерживаются и американские эксперты. Аналитики авторитетнейшего издания National Interest уверены, что Су-57 не оставит F-35 никаких шансов на рынке военной авиации.

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россия сша нато f-35 авиация су-57 сравнение
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Все новости / Армия / Эксперты объяснили превосходство российской авиации над западной
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