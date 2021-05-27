«Зенит» ответил на заявление Салиховой о непопулярности петербургского клуба

Санкт-Петербург, 27 мая. «Зенит» в официальном аккаунте футбольной команды в Twitter ответил на высказывание Заремы Салиховой, которая ранее нелестно высказалась о петербургском клубе.

Экс-член совета директоров столичного ФК «Спартак» Зарема Салихова убеждена, что новость об уходе уборщицы от москвичей пользуется значительно большей популярностью, нежели заметка о чемпионстве соперников «красно-белых» из Северной столицы. Супруга Леонида Федуна заявила об этом, когда рассказывала о мотивах своего ухода из совета директоров «красно-белых».

«Вернулись кликать», — лаконично ответил аккаунт «Зенита».

В прошедшем сезоне РПЛ петербургская команда стала чемпионом России. Таким образом ей удалось пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов. Кроме того, наставника «Зенита» Сергея Семака признали лучшим тренером сезона-2020/21.