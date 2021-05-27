Посвященный национальным культурам фестиваль «Синяя птица» пройдет на Алтае

Горно-Алтайск, 27 мая. Международный фестиваль «Синяя птица», посвященный национальным культурам, пройдет в Алтайском крае в период с 9 по 13 июня.

Проект будет реализован на средства гранта главы региона в сфере деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций. XII международный фестиваль национальных культур «Синяя птица» соберет порядка 350 участников из различных молодежных и детско-юношеских творческих коллективов.

Глава общественной организации «Союз молодых активистов» Татьяна Скорюпина уточнила в интервью «Алтайской правде», что организаторы задействуют в мероприятии отдельных исполнителей национальных песен и танцев, которые проживают в Сибири. Кроме того, фестиваль посетят гости Томской и Новосибирской областей, а также Республики Хакасия.

В Москве ситуация с организацией мероприятий не столь гладкая из-за коронавирусной инфекции. Книжный фестиваль «Красная площадь», который изначально был запланирован на начало лета, перенесли на период с 17 по 20 июня.