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27 мая 21:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:50
Политика
Протасевич встретился с адвокатом спустя четыре дня после задержания в Минске
21:45
Политика
МИД подтвердил, что США уведомили РФ о невозвращении в Договор по открытому небу
21:37
Экономика
В ПФР объяснили, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии
21:37
Армия
Эксперт указал на уникальные черты бронеавтомобилей «Медведь» и «Водник»
21:36
Общество
Праздник военных моряков: когда отмечают День Северного флота ВМФ России 
21:32
Общество
Диетолог назвала главную опасность сезонных ягод и фруктов
21:30
ФАН-ТВ
«Зона устойчивого развития». Какой путь нужен России?
21:29
Политика
Рар перечислил нечаянных жертв очередного бумеранга санкций против Белоруссии
21:28
Политика
Власти США отказались от идеи вернуться в Договор по открытому небу
21:17
Ближний Восток
В Израиле лидеру палестинского сопротивления предъявили обвинения
21:16
Армия
Американские эксперты восхитились российским дроном-перехватчиком с ловчей сетью
21:13
Африка
Поль Кагаме сравнил работу миссии ООН в ЦАР с действиями миротворцев в Руанде
21:07
Шоу-бизнес
Клава Кока показала "первенца" за 8 миллионов рублей
21:07
Украина
Украинские националисты потребовали навсегда прекратить закупать энергию у России
21:04
Спорт
Сергей Бобровский присоединится к российской сборной на ЧМ по хоккею
21:03
Шоу-бизнес
Никита Джигурда откровенно рассказал о первом сексе
21:00
Общество
Медленная Самара: на 16 улицах снизят разрешенную скорость
21:00
Общество
«Умное голосование» — борьба популизма с ответственной политикой
20:59
Общество
Собянин оценил качество новой школы в ТиНАО
20:59
Политика
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Красноярские врачи провели первую операцию пациенту с донорским сердцем

Общество
Красноярские врачи провели первую операцию пациенту с донорским сердцем
Невские Новости  /  Сергей Иванов

Красноярск, 27 мая. Аритмологи из Красноярска впервые выполнили радиочастотную аблацию на трансплантированном сердце.

Трансплантацию органа успешно провели мужчине еще в 2019 году в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии Минздрава РФ. Ранее он перенес три инфаркта и его могла спасти только пересадка донорского сердца.

Через полтора года пациент начал ощущать перебои в ритме работы органа, а применение антиаритмических препаратов не принесло никаких результатов. Врачи приняли решение провести катетерную аблацию аритмогенного очага.

Специалисты выполнили высокоточную реконструкцию сердечной мышцы в 3D и установили источник аритмии. После проведения операции, аритмия была устранена. Пациент уже выписан домой, чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что хирурги поделились итогами уникальной операции, которую провели ребенку в утробе матери. Команда врачей спасла девочку из Магнитогорска.

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операция сердце хорошие новости россии
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Все новости / Общество / Красноярские врачи провели первую операцию пациенту с донорским сердцем
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