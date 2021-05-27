Красноярские врачи провели первую операцию пациенту с донорским сердцем

Красноярск, 27 мая. Аритмологи из Красноярска впервые выполнили радиочастотную аблацию на трансплантированном сердце.

Трансплантацию органа успешно провели мужчине еще в 2019 году в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии Минздрава РФ. Ранее он перенес три инфаркта и его могла спасти только пересадка донорского сердца.

Через полтора года пациент начал ощущать перебои в ритме работы органа, а применение антиаритмических препаратов не принесло никаких результатов. Врачи приняли решение провести катетерную аблацию аритмогенного очага.

Специалисты выполнили высокоточную реконструкцию сердечной мышцы в 3D и установили источник аритмии. После проведения операции, аритмия была устранена. Пациент уже выписан домой, чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что хирурги поделились итогами уникальной операции, которую провели ребенку в утробе матери. Команда врачей спасла девочку из Магнитогорска.