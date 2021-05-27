Ученые из США предрекли всемирную катастрофу из-за таяния ледников

Вашингтон, 27 мая. Глобальное потепление может стать причиной исчезновения под водой крупных прибрежных городов, предупредили американские ученые.

Из-за таяния антарктических ледников существование городов, расположенных на побережье морей и океанов, стоит под вопросом. Научная статья опубликована в издании Phys.org.

«Мы уже видим первые признаки этой проблемы», — отметили специалисты.

Согласно исследованиям, таяние ледников может выйти из-под контроля всего через несколько десятилетий. При этом к 2100 году уровень воды будет расти в десять раз быстрее, чем на сегодняшний день.

Ранее в Минприроды РФ спрогнозировали исчезновение вечной мерзлоты в течение 30 лет. Из-за этого территория Ямало-Ненецкого автономного округа может измениться и стать сельскохозяйственным регионом.