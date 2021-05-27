Алексей Чадов обвинил составителей санкционных списков Украины в некомпетентности

Москва, 27 мая. Актер Алексей Чадов обвинил в некомпетентности тех, кто вносил российских артистов в санкционные списки на Украине.

Тему новых санкций Киева против российских звезд обсудили в эфире программы «Время покажет». Персональные ограничительные меры были введены в отношении 11 артистов. Знаменитостям запретили въезд на территорию Украины. Причиной послужило то, что они посещали Крым после его воссоединения с Россией.

В список попали Евгений Стычкин, Павел Трубинер, Дмитрий Орлов, Александр Петров, Жанна Эппле, Владимир Вдовиченко, Евгений Пронин, Александр Петро, Ольга Кабо, Ярослав Сумишевский, Анастасия Сланевская (певица Слава) и Алексей Чадов. Последний появился в эфире передачи «Время покажет».

Агентство городских новостей Москва / Андрей Любимов

Артист уточнил, что новость эта была для него неожиданной, она «попахивает дикой самодеятельностью». Чадова неоднократно заявлял, что считает себя аполитичным и не скрывает свою любовь к Киеву. Актер обвинил составителей санкционных списков в некомпетентности. Он уточнил, что теперь не видит для себя смысла посещать «токсичную» среду, в которой его не любят.

«Зачем мне ехать в токсичную зону, где меня не любят? Не сходите с ума, давайте жить дружно!» — заявил Чадов.

Руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко уточнил, что Россия должна зеркально реагировать на санкции такого рода. Замдиректора института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк в эфире ток-шоу заметил, что запрет на въезд российских актеров на территорию Украины — это заранее спланированная политика. Эксперт убежден, что российская сторона должна провести «ревизию на антироссийских артистов».