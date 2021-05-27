Алексей Чадов обвинил составителей санкционных списков Украины в некомпетентности

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
27 мая 21:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:50
Политика
Протасевич встретился с адвокатом спустя четыре дня после задержания в Минске
21:45
Политика
МИД подтвердил, что США уведомили РФ о невозвращении в Договор по открытому небу
21:37
Экономика
В ПФР объяснили, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии
21:37
Армия
Эксперт указал на уникальные черты бронеавтомобилей «Медведь» и «Водник»
21:36
Общество
Праздник военных моряков: когда отмечают День Северного флота ВМФ России 
21:32
Общество
Диетолог назвала главную опасность сезонных ягод и фруктов
21:30
ФАН-ТВ
«Зона устойчивого развития». Какой путь нужен России?
21:29
Политика
Рар перечислил нечаянных жертв очередного бумеранга санкций против Белоруссии
21:28
Политика
Власти США отказались от идеи вернуться в Договор по открытому небу
21:17
Ближний Восток
В Израиле лидеру палестинского сопротивления предъявили обвинения
21:16
Армия
Американские эксперты восхитились российским дроном-перехватчиком с ловчей сетью
21:13
Африка
Поль Кагаме сравнил работу миссии ООН в ЦАР с действиями миротворцев в Руанде
21:07
Шоу-бизнес
Клава Кока показала "первенца" за 8 миллионов рублей
21:07
Украина
Украинские националисты потребовали навсегда прекратить закупать энергию у России
21:04
Спорт
Сергей Бобровский присоединится к российской сборной на ЧМ по хоккею
21:03
Шоу-бизнес
Никита Джигурда откровенно рассказал о первом сексе
21:00
Общество
Медленная Самара: на 16 улицах снизят разрешенную скорость
21:00
Общество
«Умное голосование» — борьба популизма с ответственной политикой
20:59
Общество
Собянин оценил качество новой школы в ТиНАО
20:59
Политика
Министр транспорта Ирландии заявил о решении ICAO расследовать инцидент с Ryanair
Все новости
27 мая 21:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:50
Политика
Протасевич встретился с адвокатом спустя четыре дня после задержания в Минске
21:45
Политика
МИД подтвердил, что США уведомили РФ о невозвращении в Договор по открытому небу
21:37
Экономика
В ПФР объяснили, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии
21:37
Армия
Эксперт указал на уникальные черты бронеавтомобилей «Медведь» и «Водник»
21:36
Общество
Праздник военных моряков: когда отмечают День Северного флота ВМФ России 
21:32
Общество
Диетолог назвала главную опасность сезонных ягод и фруктов
21:30
ФАН-ТВ
«Зона устойчивого развития». Какой путь нужен России?
21:29
Политика
Рар перечислил нечаянных жертв очередного бумеранга санкций против Белоруссии
21:28
Политика
Власти США отказались от идеи вернуться в Договор по открытому небу
21:17
Ближний Восток
В Израиле лидеру палестинского сопротивления предъявили обвинения
21:16
Армия
Американские эксперты восхитились российским дроном-перехватчиком с ловчей сетью
21:13
Африка
Поль Кагаме сравнил работу миссии ООН в ЦАР с действиями миротворцев в Руанде
21:07
Шоу-бизнес
Клава Кока показала "первенца" за 8 миллионов рублей
21:07
Украина
Украинские националисты потребовали навсегда прекратить закупать энергию у России
21:04
Спорт
Сергей Бобровский присоединится к российской сборной на ЧМ по хоккею
21:03
Шоу-бизнес
Никита Джигурда откровенно рассказал о первом сексе
21:00
Общество
Медленная Самара: на 16 улицах снизят разрешенную скорость
21:00
Общество
«Умное голосование» — борьба популизма с ответственной политикой
20:59
Общество
Собянин оценил качество новой школы в ТиНАО
20:59
Политика
Министр транспорта Ирландии заявил о решении ICAO расследовать инцидент с Ryanair
Все новости

Алексей Чадов обвинил составителей санкционных списков Украины в некомпетентности

  /   Обновлено: 27 мая 2021 20:46
Общество
Алексей Чадов обвинил составителей санкционных списков Украины в некомпетентности
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 27 мая. Актер Алексей Чадов обвинил в некомпетентности тех, кто вносил российских артистов в санкционные списки на Украине.

Тему новых санкций Киева против российских звезд обсудили в эфире программы «Время покажет». Персональные ограничительные меры были введены в отношении 11 артистов. Знаменитостям запретили въезд на территорию Украины. Причиной послужило то, что они посещали Крым после его воссоединения с Россией.

В список попали Евгений Стычкин, Павел Трубинер, Дмитрий Орлов, Александр Петров, Жанна Эппле, Владимир Вдовиченко, Евгений Пронин, Александр Петро, Ольга Кабо, Ярослав Сумишевский, Анастасия Сланевская (певица Слава) и Алексей Чадов. Последний появился в эфире передачи «Время покажет».

Алексей Чадов обвинил составителей санкционных списков Украины в некомпетентности
Агентство городских новостей Москва  / Андрей Любимов

Артист уточнил, что новость эта была для него неожиданной, она «попахивает дикой самодеятельностью». Чадова неоднократно заявлял, что считает себя аполитичным и не скрывает свою любовь к Киеву. Актер обвинил составителей санкционных списков в некомпетентности. Он уточнил, что теперь не видит для себя смысла посещать «токсичную» среду, в которой его не любят.

«Зачем мне ехать в токсичную зону, где меня не любят? Не сходите с ума, давайте жить дружно!» — заявил Чадов.

Руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко уточнил, что Россия должна зеркально реагировать на санкции такого рода. Замдиректора института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк в эфире ток-шоу заметил, что запрет на въезд российских актеров на территорию Украины — это заранее спланированная политика. Эксперт убежден, что российская сторона должна провести «ревизию на антироссийских артистов».

Вернуться назад

онищенко данюк чадов
Комментировать
Самое популярное
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 120328 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 79271 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Общество 41012 25 мая 2021
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Экономика 33929 26 мая 2021
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 25393 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Все новости / Общество / Алексей Чадов обвинил составителей санкционных списков Украины в некомпетентности
Рейтинг@Mail.ru