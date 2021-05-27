Жителя Омска приговорили к 14 годам колонии за убийство рэпера на почве ревности

Омск, 27 мая. Суд города Омска приговорил 35-летнего местного жителя к отбыванию срока в колонии строгого режима за жестокое убийство.

Омич убил 29-летнего рэп-артиста на почве ревности. Мужчине назначено наказание в виде 14 лет колонии строгого режима, сообщает региональный СУ СК. По информации следствия, находившийся в состоянии алкогольного опьянения убийца, узнав об измене своей жены, вооружившись ножами и топором, приехал к дому рэп-артиста. Утром, когда молодой человек вышел из подъезда, обвиняемый напал на него и нанес ряд травм, несовместимых с жизнью.

Злоумышленник пытался скрыться с места преступления, но сотрудники правоохранительных органов быстро обнаружили его. Мужчину признали виновным в убийстве с особой жестокостью.

Еще одно убийство произошло на центральном рынке Перми, сообщал ФАН. Задержан ранее судимый 48-летний мужчина.