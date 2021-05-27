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27 мая 21:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:50
Политика
Протасевич встретился с адвокатом спустя четыре дня после задержания в Минске
21:45
Политика
МИД подтвердил, что США уведомили РФ о невозвращении в Договор по открытому небу
21:37
Экономика
В ПФР объяснили, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии
21:37
Армия
Эксперт указал на уникальные черты бронеавтомобилей «Медведь» и «Водник»
21:36
Общество
Праздник военных моряков: когда отмечают День Северного флота ВМФ России 
21:32
Общество
Диетолог назвала главную опасность сезонных ягод и фруктов
21:30
ФАН-ТВ
«Зона устойчивого развития». Какой путь нужен России?
21:29
Политика
Рар перечислил нечаянных жертв очередного бумеранга санкций против Белоруссии
21:28
Политика
Власти США отказались от идеи вернуться в Договор по открытому небу
21:17
Ближний Восток
В Израиле лидеру палестинского сопротивления предъявили обвинения
21:16
Армия
Американские эксперты восхитились российским дроном-перехватчиком с ловчей сетью
21:13
Африка
Поль Кагаме сравнил работу миссии ООН в ЦАР с действиями миротворцев в Руанде
21:07
Шоу-бизнес
Клава Кока показала "первенца" за 8 миллионов рублей
21:07
Украина
Украинские националисты потребовали навсегда прекратить закупать энергию у России
21:04
Спорт
Сергей Бобровский присоединится к российской сборной на ЧМ по хоккею
21:03
Шоу-бизнес
Никита Джигурда откровенно рассказал о первом сексе
21:00
Общество
Медленная Самара: на 16 улицах снизят разрешенную скорость
21:00
Общество
«Умное голосование» — борьба популизма с ответственной политикой
20:59
Общество
Собянин оценил качество новой школы в ТиНАО
20:59
Политика
Министр транспорта Ирландии заявил о решении ICAO расследовать инцидент с Ryanair
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Жителя Омска приговорили к 14 годам колонии за убийство рэпера на почве ревности

Происшествия
Жителя Омска приговорили к 14 годам колонии за убийство рэпера на почве ревности
szsut.sledcom.ru  /  Северо-Западное СУТ СК России

Омск, 27 мая. Суд города Омска приговорил 35-летнего местного жителя к отбыванию срока в колонии строгого режима за жестокое убийство.

Омич убил 29-летнего рэп-артиста на почве ревности. Мужчине назначено наказание в виде 14 лет колонии строгого режима, сообщает региональный СУ СК. По информации следствия, находившийся в состоянии алкогольного опьянения убийца, узнав об измене своей жены, вооружившись ножами и топором, приехал к дому рэп-артиста. Утром, когда молодой человек вышел из подъезда, обвиняемый напал на него и нанес ряд травм, несовместимых с жизнью.

Злоумышленник пытался скрыться с места преступления, но сотрудники правоохранительных органов быстро обнаружили его. Мужчину признали виновным в убийстве с особой жестокостью.

Еще одно убийство произошло на центральном рынке Перми, сообщал ФАН. Задержан ранее судимый 48-летний мужчина.

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убийство омск рэпер
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