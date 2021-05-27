Перспективы углеродной нейтральности без инвестиций в нефть оценили в Минприроды

Москва, 27 мая. Глава Минприроды РФ Александр Козлов озвучил свою позицию по перспективам достижения углеродной нейтральности без вложений в нефтегазовый сектор.

Технологии необходимо развивать, чтобы не допускать нанесения ущерба экологии. Поэтому инвестирование в добычу нефти и газа должно существовать, иначе приближение к цели углеродной нейтральности недостижимо. Об этом пишет ТАСС.

Данной точкой зрения поделился Александр Козлов, отмечая, что климатическая повестка входит в перечень приоритетных задач в области устойчивого развития, которые были установлены ООН.

Министр природных ресурсов и экологии указал, что без традиционных источников энергии вскоре возникнет новый загрязнитель окружающей среды. С призывом об отказе от нефте- и газодобычи ранее выступали в МЭА, представив план по борьбе с глобальным потеплением. Намерения Международного энергетического агентства также не были тепло встречены главой «Лукойла» Вагитом Алекперовым.