Шах и мат: любовь к настольным играм довела полковника из Мордовии до решетки

Саранск, 27 мая. Бывший заместитель начальника УФСИН по Мордовии ответит перед судом за совершение коррупционных преступлений. Его обвиняют в получении взяток и мошенничестве.

Один из крупнейших «уловов» полковника — шахматы и нарды стоимостью в 760 тысяч рублей. По версии следствия, мужчина похитил сувениры, которые изготовили осужденные пяти мордовских колоний. Продукцию мастеров поневоле он продавал через знакомого.

«В апреле 2020 года от руководства другой исправительной колонии он получил взятку в виде материальных ценностей — пиломатериалов, деревянных конструкций и металлических изделий на сумму более 70 тысяч рублей», — сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Мордовии.

Однако дерево так им и не было использовано по назначению. Полковник был задержан сотрудниками регионального УФСБ после получения взятки.

Ранее ФАН писал о другом экономическом преступлении. Труженица саранского завода в Мордовии замечена в коммерческом подкупе.