Звезда «Чик» Ирина Горбачева сразила фанатов кадрами с пикантной фотосессии

Москва, 27 мая. Актриса театра и кино Ирина Горбачева опубликовала серию откровенных снимков, чем вызвала восторженную реакцию поклонников.

Кадрами артистка поделилась в своем Instagram-аккаунте. На фото она запечатлена в строгом пиджаке, надетом на голое тело. Знаменитость позирует на фоне нежно-голубой стены, окруженная растениями. На лице Горбачевой красуется россыпь драгоценных камней. В подписи к посту артистка объяснила, что пикантная фотосессия была сделана для глянцевого издания Harper Bazaar.

Фанаты с восторгом встретили смелый образ звезды сериала «Чики». Сраженные пользователи Сети принялись писать ей комплименты под фото.

«Ой, что творится!»; «Ты лучшая. Правда, без шуток, ты просто лучшая, Ир»; «Это невероятно. Каждый твой образ поражает. И фотографу, конечно, респект. Миллион лайков бы поставил», — поделились восхищением комментаторы.

Под постом отметились и представители шоу-бизнеса. Так, положительные комментарии артистке оставили певицы Тося Чайкина и Сати Казанова, а также актриса Юлия Топольницкая.

Актриса недавно дала откровенное интервью, в котором рассказала о терзающих ее долгое время психологических травмах. Она призналась, как в юности незнакомый мужчина на улице заставил ее смотреть, как он мастурбирует, что навсегда отпечаталось в ее памяти.