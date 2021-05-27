Ученые из США определили механизм, регулирующий чувство сытости и голода

Остин, 27 мая. Американским ученым удалось найти в мозге нейронный механизм, отвечающий за чувство сытости во время приема пищи.

Открытие сделали специалисты из Медицинского колледжа Бэйлора в США. Результаты исследования опубликованы в издании Science Advances. Опыты на лабораторных мышах показали, что механизм, контролирующий чувство насыщения, включает в себя две группы нейронов. Активность первой из них повышалась, когда животные переставали есть. Вторая же группа нейронов побуждает отказ от приема пищи.

Ученые пришли к выводу, что можно воздействовать на нейронный механизм и регулировать чувство голода и сытости не только у мышей, но и у людей. Таким образом, в будущем могут появиться препараты, влияющие на желание употреблять пищу.

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