Андрей Ургант указал на существенную разницу между Москвой и Петербургом

Сегодня культурная столица России отмечает 318 лет со дня основания. Советский и российский актер театра и кино, телеведущий Андрей Ургант в комментарии ФАН поздравил город на Неве с праздником, указав на существенную разницу между Москвой и Петербургом.

Родился Ургант в Ленинграде и потому питает к городу особые чувства.

«Петербург — это Родина. Ее же не выбирают, как известно. Раз уж судьба так обернулась, что родился в этом городе, я его бесконечно люблю, восхищаюсь этим городом», — говорит телеведущий.

Несмотря на столь разную энергетику и атмосферу двух крупнейших городов страны, между жителями Москвы и Санкт-Петербурга идет непрекращающийся спор, чья же столица краше?

«Иногда ребята, которые влюблены в свои города, всегда свой город беспечно защищают. Я могу сказать, что никогда не спорил с Москвой, я никогда не завидовал москвичам, которые там живут. Я относился ровно одинаково, люблю и Москву, и Петербург», — признается Ургант.

Однако, несмотря на любовь к обоим городам, артисту все же удалось определить для себя главное различие между «каменными спорщиками».

«Есть одна существенная разница между ними. Город Москва состоит из людей. А городу Санкт-Петербургу люди не нужны. Он абсолютно самодостаточен. Если мы все исчезнем, город так и будет стоять в таком виде, а вот Москва — нет. В Москве все настроение создают люди, весь стиль жизни делают люди. А у нас сам город определяет наш стиль жизни и нашу любовь к нему», — поделился телеведущий Андрей Ургант.

Ранее певица Татьяна Буланова поздравила петербуржцев с праздником, а городу пожелала роста и развития. Также к поздравлениям присоединился актер Борис Щербаков, он поделился с ФАН своим особым отношением к Северной столице.