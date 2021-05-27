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23:05
Общество
Простой секундный тест поможет диагностировать смертельное заболевание 
23:00
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова поздравила петербуржцев с Днем города
22:59
Общество
Минниханов заявил о высоком уровне безопасности в Татарстане
22:45
Политика
МИД Украины: Киев не станет вмешиваться во внутренние дела Минска
22:30
Общество
Конкурс на самый плохой школьный туалет стартовал в России
22:29
Политика
США готовы помочь при демаркации границы между Арменией и Азербайджаном
22:18
Политика
Протасевич встретился с адвокатом спустя четыре дня после задержания в Минске
22:14
Общество
Российские педвузы стали популярнее в полтора раза среди иностранцев
22:02
Латинская Америка
Протестующие закидали коктейлями Молотова банк в Колумбии
22:00
Общество
Андрей Ургант указал на существенную разницу между Москвой и Петербургом
21:56
Политика
МИД подтвердил, что США уведомили РФ о невозвращении в Договор по открытому небу
21:53
Политика
Власти США отказались от идеи вернуться в Договор по открытому небу
21:51
США
Кристина Уормут станет первой женщиной – министром армии США
21:37
Экономика
В ПФР объяснили, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии
21:37
Армия
Эксперт указал на уникальные черты бронеавтомобилей «Медведь» и «Водник»
21:36
Общество
Праздник военных моряков: когда отмечают День Северного флота ВМФ России 
21:32
Общество
Диетолог назвала главную опасность сезонных ягод и фруктов
21:30
ФАН-ТВ
«Зона устойчивого развития». Какой путь нужен России?
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Андрей Ургант указал на существенную разницу между Москвой и Петербургом

Общество
Андрей Ургант указал на существенную разницу между Москвой и Петербургом
Федеральное агентство новостей  / 

Сегодня культурная столица России отмечает 318 лет со дня основания. Советский и российский актер театра и кино, телеведущий Андрей Ургант в комментарии ФАН поздравил город на Неве с праздником, указав на существенную разницу между Москвой и Петербургом.

Родился Ургант в Ленинграде и потому питает к городу особые чувства.    

«Петербург — это Родина. Ее же не выбирают, как известно. Раз уж судьба так обернулась, что родился в этом городе, я его бесконечно люблю, восхищаюсь этим городом», — говорит телеведущий.

Несмотря на столь разную энергетику и атмосферу двух крупнейших городов страны, между жителями Москвы и Санкт-Петербурга идет непрекращающийся спор, чья же столица краше?

«Иногда ребята, которые влюблены в свои города, всегда свой город беспечно защищают. Я могу сказать, что никогда не спорил с Москвой, я никогда не завидовал москвичам, которые там живут. Я относился ровно одинаково, люблю и Москву, и Петербург», — признается Ургант.

Однако, несмотря на любовь к обоим городам, артисту все же удалось определить для себя главное различие между «каменными спорщиками».    

«Есть одна существенная разница между ними. Город Москва состоит из людей. А городу Санкт-Петербургу люди не нужны. Он абсолютно самодостаточен. Если мы все исчезнем, город так и будет стоять в таком виде, а вот Москва — нет. В Москве все настроение создают люди, весь стиль жизни делают люди. А у нас сам город определяет наш стиль жизни и нашу любовь к нему», — поделился телеведущий Андрей Ургант.

Ранее певица Татьяна Буланова поздравила петербуржцев с праздником, а городу пожелала роста и развития. Также к поздравлениям присоединился актер Борис Щербаков, он поделился с ФАН своим особым отношением к Северной столице.

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санкт-петербург день города андрей ургант
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Все новости / Общество / Андрей Ургант указал на существенную разницу между Москвой и Петербургом
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