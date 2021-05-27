В Израиле лидеру палестинского сопротивления предъявили обвинения

Тель-Авив, 27 мая. Государственный прокурор Израиля предъявил обвинения вице-президенту «Исламского движения» Камалю аль-Хатибу.

Израильский магистратский суд в Назарете вменяет Аль-Хатибу «подстрекательство к терроризму, насилию и отождествление себя с террористической организацией». Его содержание под стражей было продлено на три дня, до 30 мая, по требованию обвинения.

Khatib was indicted in the Israeli Magistrate's Court in Nazareth for “incitement to terrorism, violence and identification with a terrorist organisation”.



His detention was extended for three days, upon a request from the Israeli prosecution.https://t.co/UQA0iMSfz2 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 27, 2021

Палестинский деятель был арестован в своем родном городе Кафр-Канна 14 мая на фоне протестов в смешанных населенных пунктах Израиля против принудительного изгнания палестинцев в районе Шейх Джарра в Восточном Иерусалиме, штурма мечети Аль-Акса и последующего нападения ЦАХАЛ на сектор Газа.

Согласно рассказу сына Аль-Хатиба, израильские подразделения штурмом захватили дом после большого разгона протестующих в этом районе.

Адвокат юридической команды арабского политика Омар Хамаиси сообщил, что обвинения могут подразумевать до 22 лет тюремного заключения.

Pictures of the gathering of families in front of the court in the city of Nazareth, prior to the trial session of Sheikh Kamal Al-Khatib. #SaveSheikhJarrah #saveselwan #NytimesAreRacist pic.twitter.com/4dMfumXtef — SARA???? (@sara_sino7) May 27, 2021

Десятки палестинских политических деятелей и активистов в Израиле провели демонстрацию перед судом в Назарете против процесса над Аль-Хатибом. Заседание проходило под усиленной охраной.

Агентство внутренней разведки Израиля «Шин Бет» опубликовало заявление, в котором отмечалось, что в последние недели спецслужбы несколько раз предупреждали палестинского лидера прекратить выступать перед общественностью. По их утверждению, его арест был произведен в связи с «серьезным риском, который его деятельность представляет для общественной безопасности и порядка».

Важно отметить, что Раед Салех, председатель «Исламского движения», которое было объявлено вне закона в Израиле в 2015 году, в настоящее время находится в тюрьме за «подстрекательство».

Sheikh Raed Saleh sentenced to 28 months in prison.



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В воскресенье, 23 мая, еврейское государство начало кампанию массовых арестов, получившую название «Закон и порядок». Она была организована против арабских граждан, которые с начала мая участвовали в протестах в городах Хайфа, Лод, Акра и других населенных пунктах.

В Израиле проживает 1,9 миллиона арабов, что представляет пятую часть всего населения государства. Несмотря на это, они рассматриваются как второсортные граждане страны в соответствии с израильским законодательством, включая спорное постановление о национальном государстве 2018 года.

Israeli bombing "leveled three mosques in Gaza, damaged 17 hospitals and clinics and dozens of schools, wrecked its only Covid-19 testing laboratory, and cut off fresh water, electricity and sewer service to much of the enclave."https://t.co/DHbHS8LMo7 pic.twitter.com/3EX7LBq3Ol — Kenneth Roth (@KenRoth) May 22, 2021

Арест Камаля аль-Хатиба последовал за 11-дневным вооруженным противостоянием между Израилем и Палестиной. Конфликт разгорелся вследствие беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшихся из-за постановления израильского суда выселить арабов из их домов в районе Шейх Джаррах. В ночь на 21 мая в силу вступил режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками сопротивления в секторе Газа, которые обменивались ракетными ударами на протяжении нескольких суток.

По имеющимся данным, за время обострения с израильской стороны погибли 13 человек, а в палестинском анклаве — не менее 270 гражданских лиц. Кроме того, противники понесли колоссальные экономические потери.