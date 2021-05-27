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27 мая 21:50
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новостей
21:50
Политика
Протасевич встретился с адвокатом спустя четыре дня после задержания в Минске
21:45
Политика
МИД подтвердил, что США уведомили РФ о невозвращении в Договор по открытому небу
21:37
Экономика
В ПФР объяснили, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии
21:37
Армия
Эксперт указал на уникальные черты бронеавтомобилей «Медведь» и «Водник»
21:36
Общество
Праздник военных моряков: когда отмечают День Северного флота ВМФ России 
21:32
Общество
Диетолог назвала главную опасность сезонных ягод и фруктов
21:30
ФАН-ТВ
«Зона устойчивого развития». Какой путь нужен России?
21:29
Политика
Рар перечислил нечаянных жертв очередного бумеранга санкций против Белоруссии
21:28
Политика
Власти США отказались от идеи вернуться в Договор по открытому небу
21:17
Ближний Восток
В Израиле лидеру палестинского сопротивления предъявили обвинения
21:16
Армия
Американские эксперты восхитились российским дроном-перехватчиком с ловчей сетью
21:13
Африка
Поль Кагаме сравнил работу миссии ООН в ЦАР с действиями миротворцев в Руанде
21:07
Шоу-бизнес
Клава Кока показала "первенца" за 8 миллионов рублей
21:07
Украина
Украинские националисты потребовали навсегда прекратить закупать энергию у России
21:04
Спорт
Сергей Бобровский присоединится к российской сборной на ЧМ по хоккею
21:03
Шоу-бизнес
Никита Джигурда откровенно рассказал о первом сексе
21:00
Общество
Медленная Самара: на 16 улицах снизят разрешенную скорость
21:00
Общество
«Умное голосование» — борьба популизма с ответственной политикой
20:59
Общество
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20:59
Политика
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В Израиле лидеру палестинского сопротивления предъявили обвинения

Ближний Восток
В Израиле лидеру палестинского сопротивления предъявили обвинения
Prt Scr youtube.com  /  Kamal Khateb

Тель-Авив, 27 мая. Государственный прокурор Израиля предъявил обвинения вице-президенту «Исламского движения» Камалю аль-Хатибу.

Израильский магистратский суд в Назарете вменяет Аль-Хатибу «подстрекательство к терроризму, насилию и отождествление себя с террористической организацией». Его содержание под стражей было продлено на три дня, до 30 мая, по требованию обвинения.

Палестинский деятель был арестован в своем родном городе Кафр-Канна 14 мая на фоне протестов в смешанных населенных пунктах Израиля против принудительного изгнания палестинцев в районе Шейх Джарра в Восточном Иерусалиме, штурма мечети Аль-Акса и последующего нападения ЦАХАЛ на сектор Газа.

Согласно рассказу сына Аль-Хатиба, израильские подразделения штурмом захватили дом после большого разгона протестующих в этом районе.

Адвокат юридической команды арабского политика Омар Хамаиси сообщил, что обвинения могут подразумевать до 22 лет тюремного заключения.

Десятки палестинских политических деятелей и активистов в Израиле провели демонстрацию перед судом в Назарете против процесса над Аль-Хатибом. Заседание проходило под усиленной охраной.

Агентство внутренней разведки Израиля «Шин Бет» опубликовало заявление, в котором отмечалось, что в последние недели спецслужбы несколько раз предупреждали палестинского лидера прекратить выступать перед общественностью. По их утверждению, его арест был произведен в связи с «серьезным риском, который его деятельность представляет для общественной безопасности и порядка».

Важно отметить, что Раед Салех, председатель «Исламского движения», которое было объявлено вне закона в Израиле в 2015 году, в настоящее время находится в тюрьме за «подстрекательство».

В воскресенье, 23 мая, еврейское государство начало кампанию массовых арестов, получившую название «Закон и порядок». Она была организована против арабских граждан, которые с начала мая участвовали в протестах в городах Хайфа, Лод, Акра и других населенных пунктах.

В Израиле проживает 1,9 миллиона арабов, что представляет пятую часть всего населения государства. Несмотря на это, они рассматриваются как второсортные граждане страны в соответствии с израильским законодательством, включая спорное постановление о национальном государстве 2018 года.

Арест Камаля аль-Хатиба последовал за 11-дневным вооруженным противостоянием между Израилем и Палестиной. Конфликт разгорелся вследствие беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшихся из-за постановления израильского суда выселить арабов из их домов в районе Шейх Джаррах. В ночь на 21 мая в силу вступил режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками сопротивления в секторе Газа, которые обменивались ракетными ударами на протяжении нескольких суток.

По имеющимся данным, за время обострения с израильской стороны погибли 13 человек, а в палестинском анклаве — не менее 270 гражданских лиц. Кроме того, противники понесли колоссальные экономические потери.

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израиль палестина арабы
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