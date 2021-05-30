Власти Саудовской Аравии угрожают гражданам тюремными сроками за дезинформацию о погоде

Эр-Рияд, 30 мая. Граждане Саудовской Аравии, которые обнародуют недостоверные метеорологические данные, столкнутся с суровыми штрафами и тюремным заключением в соответствии с новыми правительственными директивами, регулирующими прогноз погоды в королевстве.

Как отметили в Национальном центре метеорологии, недобросовестные пользователи социальных сетей публикуют предупреждения в целях получить новых подписчиков или увеличить доходы от рекламы на неофициальных сайтах.

Saudi Arabia cracks down on unauthorized weather forecasting, warning that violators could face up to 10 years imprisonment and hefty fines https://t.co/NFMfXRlhFQ pic.twitter.com/X32ZwYiG62 — Arab News (@arabnews) May 29, 2021

Синоптики-любители и распространители слухов «зарабатывают новых фолловеров и извлекают прибыль от рекламы и финансовых выгод», несмотря на отсутствие официального свидетельства об образовании в области метеорологии, сообщил представитель Центра Хуссейн аль-Кахтани.

Жесткие наказания за дезинформацию общественности могут включать тюремное заключение на срок до 10 лет или штраф в размере 2 млн саудовских риалов (более 500 тысяч долларов США). Новые положения вступят в силу через шесть месяцев.

«Запрещается осуществлять независимые услуги, связанные с метеорологической деятельностью, продуктами и информацией, относящимися к национальной безопасности. Все это ограничивается Национальным центром метеорологии», — отмечается в заявлении бюро расследований и прокуратуры королевства.

Национальный центр метеорологии Саудовской Аравии обладает исключительным правом предоставлять спектр метеорологических данных в королевстве, включая предупреждения о погодных ненастьях, информацию для исследований в сфере сельского хозяйства и сведения для воздушной и морской навигации.

Запрет на публикацию погоды является далеко не самым удивительным в законодательстве Саудовской Аравии. В рамках концепции Vision 2030 власти королевства ослабляют давление на многие сферы жизни, однако рестрикции по-прежнему актуальны в государстве.

Например, в 2017 году танец Dab (танцевальное движение, когда исполнитель одновременно роняет голову во время поднятия руки по локоть в жесте) был запрещен Национальной комиссией по борьбе с наркотиками при МВД Саудовской Аравии из-за ассоциаций с наркокультурой. Это произошло после того, как саудовский телеведущий и актер Абдалла аль-Шахани исполнил данные движения на музыкальном фестивале в Таифе. Мужчину арестовали.

Впрочем, танцы на концертах также запрещены в стране. В октябре 2019 года женщину обвинили в нарушении общественной морали после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором она танцевала в своей абайе и никабе на музыкальном концерте в Эр-Рияде.

В 2020 году Министерство по делам муниципалитетов запретило жарить шашлыки и курить кальян в общественных парках и предупредило, что пойманных в первых раз нарушителей оштрафуют на 100 риалов (27 долларов). При повторном нарушении сумма будет удвоена до 200.

Решение объясняется заботой о безопасности и прекращением «пагубной практики, которая наносит вред людям в общественных местах».

Saudi Arabia bans barbecue and shisha in public parks https://t.co/bmDQoOhRuC — Abdul Hamid Ahmad (@AbdulHamidAhmad) July 10, 2020

С 2014 года в Саудовской Аравии действует запрет на 51 имя, так как они противоречат социальным и религиозным традициям или у них западное происхождение. Согласно постановлению МВД королевства, рестрикции распространяются на такие имена, как Линда и Санди. Абдул Наср и Биньямин. В 2020 году новая фетва запретила еще ряд имен (например, Малак, Абд Расул) за то, что они противоречат шариату.

Saudi bans names deemed ‘anti-Sharia’ https://t.co/8yGvVhSC63 — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) November 5, 2020

Важно отметить, что многие ограничения не прописаны ни в каком законодательстве, а применяются согласно традициям или решениям местного духовенства. Например, исламский ученый Мухаммад Салих аль-Мунаджид наложил фетву на лепку снеговиков. Запрещено создание снеговиков или любой копии человека или животного. Даже если фигуры лепятся для развлечения или отдыха, это никак не может быть оправдано.