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30 мая 13:42
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новостей
13:38
Экономика
Компания Jeep презентовала внедорожник Wrangler 4xe с гибридным двигателем
13:37
Общество
Европейская частная авиация не стала отказываться от полетов над Белоруссией
13:35
Армия
Американские солдаты случайно «слили» в соцсети данные о ядерном оружии США в Европе
13:35
Политика
Депутат Вострецов призвал прекратить мусолить вопрос происхождения COVID-19
13:35
Ближний Восток
Власти Саудовской Аравии угрожают гражданам тюремными сроками за дезинформацию о погоде
13:32
Общество
Россияне чаще стали проводить время на даче в период пандемии COVID-19
13:31
Происшествия
В Омской области загорелись склады с пластиковой тарой
13:31
Экономика
Lamborghini могут продать за 11,5 миллиарда долларов
13:31
Политика
Непал выразил желание приобрести российскую вакцину «Спутник V»
13:29
Общество
Матчи Евро-2020 покажут в фан-зоне парка имени Кирова в Ижевске
13:29
Африка
Судан и Турция обновляют старые соглашения
13:29
Происшествия
Раненный при задержании житель Новосибирска умер в реанимации
13:26
Общество
Способ кенгуру помог повысить выживаемость недоношенных младенцев
13:25
Экономика
Эксперты оценили последствия топливного эмбарго Белоруссии для Украины
13:24
Происшествия
Разбившийся под Первоуральском мотопараплан не имел лицензии Росавиации
13:21
Происшествия
Один из пострадавших при падении мотопараплана на Урале оказался бизнесменом
13:20
Политика
Политолог Марков уверен, что Лукашенко скоро признает Крым российским
13:19
Армия
Баранец озвучил возможный сценарий краха НАТО из-за действий США
13:19
Происшествия
Стала известна личность сбежавшего с места крушения мотопараплана под Первоуральском
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Происшествия
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Власти Саудовской Аравии угрожают гражданам тюремными сроками за дезинформацию о погоде

Ближний Восток
Власти Саудовской Аравии угрожают гражданам тюремными сроками за дезинформацию о погоде
Global Look Press  /  Oliver Weiken / dpa

Эр-Рияд, 30 мая. Граждане Саудовской Аравии, которые обнародуют недостоверные метеорологические данные, столкнутся с суровыми штрафами и тюремным заключением в соответствии с новыми правительственными директивами, регулирующими прогноз погоды в королевстве.

Как отметили в Национальном центре метеорологии, недобросовестные пользователи социальных сетей публикуют предупреждения в целях получить новых подписчиков или увеличить доходы от рекламы на неофициальных сайтах.

Синоптики-любители и распространители слухов «зарабатывают новых фолловеров и извлекают прибыль от рекламы и финансовых выгод», несмотря на отсутствие официального свидетельства об образовании в области метеорологии, сообщил представитель Центра Хуссейн аль-Кахтани.

Жесткие наказания за дезинформацию общественности могут включать тюремное заключение на срок до 10 лет или штраф в размере 2 млн саудовских риалов (более 500 тысяч долларов США). Новые положения вступят в силу через шесть месяцев.

«Запрещается осуществлять независимые услуги, связанные с метеорологической деятельностью, продуктами и информацией, относящимися к национальной безопасности. Все это ограничивается Национальным центром метеорологии», — отмечается в заявлении бюро расследований и прокуратуры королевства.

Национальный центр метеорологии Саудовской Аравии обладает исключительным правом предоставлять спектр метеорологических данных в королевстве, включая предупреждения о погодных ненастьях, информацию для исследований в сфере сельского хозяйства и сведения для воздушной и морской навигации.

Запрет на публикацию погоды является далеко не самым удивительным в законодательстве Саудовской Аравии. В рамках концепции Vision 2030 власти королевства ослабляют давление на многие сферы жизни, однако рестрикции по-прежнему актуальны в государстве.

Например, в 2017 году танец Dab (танцевальное движение, когда исполнитель одновременно роняет голову во время поднятия руки по локоть в жесте) был запрещен Национальной комиссией по борьбе с наркотиками при МВД Саудовской Аравии из-за ассоциаций с наркокультурой. Это произошло после того, как саудовский телеведущий и актер Абдалла аль-Шахани исполнил данные движения на музыкальном фестивале в Таифе. Мужчину арестовали.

Впрочем, танцы на концертах также запрещены в стране. В октябре 2019 года женщину обвинили в нарушении общественной морали после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором она танцевала в своей абайе и никабе на музыкальном концерте в Эр-Рияде.

В 2020 году Министерство по делам муниципалитетов запретило жарить шашлыки и курить кальян в общественных парках и предупредило, что пойманных в первых раз нарушителей оштрафуют на 100 риалов (27 долларов). При повторном нарушении сумма будет удвоена до 200.

Решение объясняется заботой о безопасности и прекращением «пагубной практики, которая наносит вред людям в общественных местах».

С 2014 года в Саудовской Аравии действует запрет на 51 имя, так как они противоречат социальным и религиозным традициям или у них западное происхождение. Согласно постановлению МВД королевства, рестрикции распространяются на такие имена, как Линда и Санди. Абдул Наср и Биньямин. В 2020 году новая фетва запретила еще ряд имен (например, Малак, Абд Расул) за то, что они противоречат шариату.

Важно отметить, что многие ограничения не прописаны ни в каком законодательстве, а применяются согласно традициям или решениям местного духовенства. Например, исламский ученый Мухаммад Салих аль-Мунаджид наложил фетву на лепку снеговиков. Запрещено создание снеговиков или любой копии человека или животного. Даже если фигуры лепятся для развлечения или отдыха, это никак не может быть оправдано.

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погода запрет саудовская аравия
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