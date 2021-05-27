Прокуратура начала проверку после смертельного селфи школьницы в Ярославле

Ярославль, 27 мая. Ярославская транспортная прокуратура начала проверку по факту гибели девочки 2005 года рождения на железнодорожном мосту.

Трагедия произошла на станции Которосль. По предварительной информации, школьница проникла на мост, несмотря на установленный запрещающий знак. Как сообщал ФАН, она попыталась сфотографироваться, но ее ударило током, девочка погибла до прибытия врачей.

На место ЧП едут транспортный прокурор Евгений Мажаров и его помощник Рустам Ражабов. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.