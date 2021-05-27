Новые акции ВТБ могут избежать санкционирования со стороны США и ЕС

Москва, 27 мая. Руководство ВТБ задумалось над дополнительной эмиссией специальных обыкновенных акций.

«Внешторгбанк» находится сейчас под давлением секторальных санкций со стороны Соединенных Штатов и ЕС. В связи с этим кредитная организация намеревается оформить выпуск нового комплекта по особой схеме, чтобы санкции не коснулись бумаг. Об этом пишет РБК.

Примечательно, что до ВТБ подобные операции никто в России не проводил. Член правления банка Дмитрий Пьянов указал, что организация рассматривает возможность допэмиссии.

Финансовая организация находится под рестрикциями с 2014 года. Граждане Евросоюза и США не могут приобретать или продавать новые акции, облигации, а также иные инструменты, срок обращения которых превышает 30 дней. Жители Соединенных Штатов могут работать только с бумагами до 14 дней в обращении.

СМИ ранее сообщили, что в наблюдательный совет банка ВТБ может попасть Татьяна Бакальчук — основательница онлайн-ретейлера Wildberries.