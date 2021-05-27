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27 мая 21:50
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новостей
21:45
Политика
МИД подтвердил, что США уведомили РФ о невозвращении в Договор по открытому небу
21:37
Экономика
В ПФР объяснили, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии
21:37
Армия
Эксперт указал на уникальные черты бронеавтомобилей «Медведь» и «Водник»
21:36
Общество
Праздник военных моряков: когда отмечают День Северного флота ВМФ России 
21:32
Общество
Диетолог назвала главную опасность сезонных ягод и фруктов
21:30
ФАН-ТВ
«Зона устойчивого развития». Какой путь нужен России?
21:29
Политика
Рар перечислил нечаянных жертв очередного бумеранга санкций против Белоруссии
21:28
Политика
Власти США отказались от идеи вернуться в Договор по открытому небу
21:17
Ближний Восток
В Израиле лидеру палестинского сопротивления предъявили обвинения
21:16
Армия
Американские эксперты восхитились российским дроном-перехватчиком с ловчей сетью
21:13
Африка
Поль Кагаме сравнил работу миссии ООН в ЦАР с действиями миротворцев в Руанде
21:07
Шоу-бизнес
Клава Кока показала "первенца" за 8 миллионов рублей
21:07
Украина
Украинские националисты потребовали навсегда прекратить закупать энергию у России
21:04
Спорт
Сергей Бобровский присоединится к российской сборной на ЧМ по хоккею
21:03
Шоу-бизнес
Никита Джигурда откровенно рассказал о первом сексе
21:00
Общество
Медленная Самара: на 16 улицах снизят разрешенную скорость
21:00
Общество
«Умное голосование» — борьба популизма с ответственной политикой
20:59
Общество
Собянин оценил качество новой школы в ТиНАО
20:59
Политика
Министр транспорта Ирландии заявил о решении ICAO расследовать инцидент с Ryanair
20:58
Экономика
Сенатор Яцкин рассказал о взаимосвязи состояния водоемов и качества госуправления
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Новые акции ВТБ могут избежать санкционирования со стороны США и ЕС

Экономика
Новые акции ВТБ могут избежать санкционирования со стороны США и ЕС
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Москва, 27 мая. Руководство ВТБ задумалось над дополнительной эмиссией специальных обыкновенных акций.

«Внешторгбанк» находится сейчас под давлением секторальных санкций со стороны Соединенных Штатов и ЕС. В связи с этим кредитная организация намеревается оформить выпуск нового комплекта по особой схеме, чтобы санкции не коснулись бумаг. Об этом пишет РБК.

Примечательно, что до ВТБ подобные операции никто в России не проводил. Член правления банка Дмитрий Пьянов указал, что организация рассматривает возможность допэмиссии.

Финансовая организация находится под рестрикциями с 2014 года. Граждане Евросоюза и США не могут приобретать или продавать новые акции, облигации, а также иные инструменты, срок обращения которых превышает 30 дней. Жители Соединенных Штатов могут работать только с бумагами до 14 дней в обращении.

СМИ ранее сообщили, что в наблюдательный совет банка ВТБ может попасть Татьяна Бакальчук — основательница онлайн-ретейлера Wildberries.

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санкции втб акции Пьянов допэмиссия
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Все новости / Экономика / Новые акции ВТБ могут избежать санкционирования со стороны США и ЕС
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