Максим Шугалей рассказал в эфире RT France о нападках на Россию за помощь ЦАР

Москва, 27 мая. Российский социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей рассказал о репортаже авторитетного телеканала RT France, который вышел 14 мая, в день премьеры боевика «Турист» на территории Центральноафриканской Республики.

Шугалей вспомнил, что общение с корреспондентом RT началось с вопроса о том, почему фильм о помощи российских инструкторов в ЦАР презентует не продюсер или режиссер, а социолог.

«На самом деле — все просто. Долгое время я и Фонд защиты национальных ценностей проводят социологические исследования в Африке. Что касается ЦАР, то я знаю эту страну изнутри, я много общался с местными жителями, видел их жизнь, что называется, без прикрас», — заявил Шугалей.

Он отметил, что на республику оказывается сильное внешнее давление, однако центральноафриканцы устали от конфликта и ищут путь выхода из кризиса. Во многом им помогает Россия, причем занимается этим без вмешательства во внутренние дела государства. Но против нее ведется информационная война, сопровождающаяся распространением вбросов о нашей стране, которые после тиражируют даже «независимые» эксперты ООН.

Федеральное агентство новостей /

Именно об этом Шугалей рассказывал на пресс-конференции под названием «Гибридные войны: противостояние информационным фейкам» в рамках торжественных мероприятий, посвященных премьере фильма «Турист». И ту же мысль он повторил корреспонденту RT.

«Мы столкнулись с ситуацией, когда некие эксперты, которые, без сомнения, никогда не были в ЦАР, говорят только о том, что какие-то солдаты армии ЦАР и российские инструкторы насилуют женщин, жгут дома, устраивают грабежи и убивают людей. При этом никаких деталей не предоставляется: кто эти люди, их фамилии, где находятся изнасилованные женщины. Все эти обвинения являются необоснованными, без конкретики», — подчеркнул глава ФЗНЦ.

Шугалей также опубликовал ссылку на полную версию репортажа, героями которого, помимо него самого, стали обычные жители ЦАР.