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27 мая 21:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:45
Политика
МИД подтвердил, что США уведомили РФ о невозвращении в Договор по открытому небу
21:37
Экономика
В ПФР объяснили, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии
21:37
Армия
Эксперт указал на уникальные черты бронеавтомобилей «Медведь» и «Водник»
21:36
Общество
Праздник военных моряков: когда отмечают День Северного флота ВМФ России 
21:32
Общество
Диетолог назвала главную опасность сезонных ягод и фруктов
21:30
ФАН-ТВ
«Зона устойчивого развития». Какой путь нужен России?
21:29
Политика
Рар перечислил нечаянных жертв очередного бумеранга санкций против Белоруссии
21:28
Политика
Власти США отказались от идеи вернуться в Договор по открытому небу
21:17
Ближний Восток
В Израиле лидеру палестинского сопротивления предъявили обвинения
21:16
Армия
Американские эксперты восхитились российским дроном-перехватчиком с ловчей сетью
21:13
Африка
Поль Кагаме сравнил работу миссии ООН в ЦАР с действиями миротворцев в Руанде
21:07
Шоу-бизнес
Клава Кока показала "первенца" за 8 миллионов рублей
21:07
Украина
Украинские националисты потребовали навсегда прекратить закупать энергию у России
21:04
Спорт
Сергей Бобровский присоединится к российской сборной на ЧМ по хоккею
21:03
Шоу-бизнес
Никита Джигурда откровенно рассказал о первом сексе
21:00
Общество
Медленная Самара: на 16 улицах снизят разрешенную скорость
21:00
Общество
«Умное голосование» — борьба популизма с ответственной политикой
20:59
Общество
Собянин оценил качество новой школы в ТиНАО
20:59
Политика
Министр транспорта Ирландии заявил о решении ICAO расследовать инцидент с Ryanair
20:58
Экономика
Сенатор Яцкин рассказал о взаимосвязи состояния водоемов и качества госуправления
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Максим Шугалей рассказал в эфире RT France о нападках на Россию за помощь ЦАР

ЦАР
Максим Шугалей рассказал в эфире RT France о нападках на Россию за помощь ЦАР
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 27 мая. Российский социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей рассказал о репортаже авторитетного телеканала RT France, который вышел 14 мая, в день премьеры боевика «Турист» на территории Центральноафриканской Республики.

Шугалей вспомнил, что общение с корреспондентом RT началось с вопроса о том, почему фильм о помощи российских инструкторов в ЦАР презентует не продюсер или режиссер, а социолог.

«На самом деле — все просто. Долгое время я и Фонд защиты национальных ценностей проводят социологические исследования в Африке. Что касается ЦАР, то я знаю эту страну изнутри, я много общался с местными жителями, видел их жизнь, что называется, без прикрас», — заявил Шугалей.

Он отметил, что на республику оказывается сильное внешнее давление, однако центральноафриканцы устали от конфликта и ищут путь выхода из кризиса. Во многом им помогает Россия, причем занимается этим без вмешательства во внутренние дела государства. Но против нее ведется информационная война, сопровождающаяся распространением вбросов о нашей стране, которые после тиражируют даже «независимые» эксперты ООН.

Максим Шугалей рассказал в эфире RT France о нападках на Россию за помощь ЦАР
Федеральное агентство новостей  / 

Именно об этом Шугалей рассказывал на пресс-конференции под названием «Гибридные войны: противостояние информационным фейкам» в рамках торжественных мероприятий, посвященных премьере фильма «Турист». И ту же мысль он повторил корреспонденту RT.

«Мы столкнулись с ситуацией, когда некие эксперты, которые, без сомнения, никогда не были в ЦАР, говорят только о том, что какие-то солдаты армии ЦАР и российские инструкторы насилуют женщин, жгут дома, устраивают грабежи и убивают людей. При этом никаких деталей не предоставляется: кто эти люди, их фамилии, где находятся изнасилованные женщины. Все эти обвинения являются необоснованными, без конкретики», — подчеркнул глава ФЗНЦ.

Шугалей также опубликовал ссылку на полную версию репортажа, героями которого, помимо него самого, стали обычные жители ЦАР.

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африка цар шугалей
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