В Пентагоне заявили об опережающем график выводе войск из Афганистана

Вашингтон, 27 мая. Отвод американских военнослужащих с территорий Афганистана осуществляется с опережением графика, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Ранее сообщалось, что отвод ВС США с афганских территорий должен завершиться к осени 2021 года.

При этом в Пентагоне отмечали, что уже приступили к осуществлению новой стратегии в отношении Афганистана на фоне вывода войск из страны. Теперь Вашингтон будет сосредоточен на развитии отношений с Кабулом в направлении правительственных, экономических и дипломатических вопросов.

Также недавно стало известно, что Вашингтон направит на Ближний Восток авианосец «Рональд Рейган» для поддержки процесса отвода американских военных. На данный момент судно дислоцируется в японском порту Йокосука и является единственным кораблем такого класса.