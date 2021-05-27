Сборная Швейцарии победила Словакию на чемпионате мира по хоккею и догнала Россию

Рига, 27 мая. Сборная Швейцарии сумела разгромить соперников из Словакии со счетом 8:1 на чемпионате мира по хоккею.

Таким образом по итогу четырех туров команде удалось выйти на первое место в группе, в которой играет российская сборная. Швейцарцы незадолго до этого матча были побеждены шведской командой, поэтому для многих стало настоящим удивлением, что спортсмены сумели восстановить дух в столь ускоренном темпе.

Для шведов же прошлая победа стала первой за все время турнира. До этого хоккеисты проиграли в матчах против белорусских и датских команд. 27 марта, в 20:15 по московскому времени стартовал матч шведской сборной против Чехии.